Son Dakika Haberleri: Şanlıurfalı kadınlar destek merkezlerinde kurs görüyor
Son Dakika Yaşam Haber

Şanlıurfalı kadınlar destek merkezlerinde kurs görüyor

2 saat önce

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından kent merkezi ve ilçelerde kurulan 13 kadın destek merkezinde verilen kuaför ve saç tasarım kurslarına kadınlar yoğun ilgi gösteriyor.

Şanlıurfalı kadınlar destek merkezlerinde kurs görüyor, System.String[]
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından kent merkezi ve ilçelerde kurulan 13 kadın destek merkezinde verilen kuaför ve saç tasarım kurslarına kadınlar yoğun ilgi gösteriyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün sosyal belediyecilik ilkesi ile çalışmalarını sürdüren belediye kadınların meslek sahibi olmasına olanak sağlıyor. Öğrendikleri beceri sayesinde kadınlar, iş sahalarında kendi iş yerlerini açarak aile ekonomilerine katkı sağlayabilecekler.

Kurulan tam donanımlı kadın destek merkezlerinden dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden kadınlar, merkezlerde spor, sağlıklı yaşam, kuaför ve çocukları için kreş imkanı buluyorlar. Sosyalleşme ve eski mahalle kültürünü tek çatı altında kadınlara sağlayan belediye mevcut kadın destek merkezlerinin sayısını artırmayı hedefliyor. Kadınların meslek edinmesine yönelik çalışmalarını sürdürerek büyük bir hassasiyetle üzerinde duran Beyazgül, kadınları Belediyenin destek merkezlerine davet etti.

Kadın destek merkezlerinde moda tasarım, spor ve sağlıklı yaşam kursu eğitimi gören kadınlar da Beyazgül'e katkılarından dolayı teşekkürlerini sundu. - ŞANLIURFA
Şanlıurfa, Kuaför, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Genç kadın ayrılmak istediği nişanlısı tarafından katledildi! Klip çekiminde ünlü yönetmene şok hareket! "Sarışın olacağım" deyip seti terk etti Düzce'deki selde 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı Esenyurt'ta anne ve kızına silahlı saldırı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 13:03:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfalı kadınlar destek merkezlerinde kurs görüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]