Şanlıurfalı kadınlar ekmeklerini "acıdan" çıkartıyor - Son Dakika

Şanlıurfa'da, Akçakale Belediyesi'nce hayata geçirilen proje kapsamında 100 kadın, 250 dönüm arazide elleriyle yetiştirdikleri biberden kazandıkları parayla aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Suriye sınırındaki ilçede kadınların istihdamının artırılması amacıyla yürütülen "Akça Kadınlar Üretiyor Projesi" kapsamında, kadınların bazı kurumlardan temin edilen 250 dönüm arazide mayıs ayında ektikleri biberlerin hasadı başladı.

Proje kapsamında çalışan 100 kadın, tüm aşamalarında çalışıp hasat ettikleri biberleri kavurucu sıcakta uzun ve zahmetli bir sürecin ardından isota dönüştürerek evlerine ekmek parası götürmenin mutluluğunu yaşıyor.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kendi kendine yeten Türkiye, üreten Türkiye" vurgusundan yola çıkarak 3 ay önce biber fidelerini toprakla buluşturduklarını söyledi.

Kadınların ekerek bakımlarını yaptığı biberlerin hasadını da yine kendilerinin yaptığını vurgulayan Yalçınkaya, şöyle konuştu:

"Bu biber üretimini çok önemsiyorum. Çünkü özellikle kadın kardeşlerimizi üretime dahil etmek önemli meseledir. Biz belediye olarak az imkanlarla bu projeyi gerçekleştirdik. Hasattan çok yüksek bir ürün bekliyoruz. Hasadı yapılan biberler kadınlar tarafından işlenerek isot haline dönüştürülüyor. Elde ettiğimiz bu isotlar piyasaya sunularak tezgahlardaki yerini alıyor. Ürettiğimiz isotlar tamamıyla doğal olduğu için rahatlıkla tüketilebilir."

Yalçınkaya, üretimi artırmak istediklerini belirterek, "Bu yıl 250 dönüm üzerinde gerçekleştirdiğimiz biber ekimini gelecek yıl 2 bin dönüme çıkartmak için çalışıyoruz. Projede çaba harcayan tüm kadın kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Destek veren kurumlara da teşekkür ediyorum." dedi.

Kadınlar biber üretiminin her kademesinde yer alıyor

Projeye katılan Fevziye Çılgı ise her yaz döneminde çalışmak için il dışına gittiklerini ancak bu yıl katıldıkları proje sayesinde buna gerek kalmadığını söyledi.

Çılgı, "Ekimden hasada, isot haline gelmesine biberin her aşamasında biz varız. Proje dolayısıyla Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'ya çok teşekkür ediyoruz. Bize kendi memleketimizde iş imkanı sundu çok mutluyuz. Burada çalışarak aile bütçemize katkıda bulunuyoruz." diye konuştu.

Emine Maskan da proje sayesinde iş sahibi olduklarını ve aile bütçelerine katkı sunduklarını ifade etti.

Yöre kadınlarının isot yapmayı çok iyi bildiğini ve ellerinin de yatkın olduğunu dile getiren Maskan, şunları söyledi:

"Topladığımız biberleri sap ve tohumlarından ayırarak güneşte kurutup isot haline getiriyoruz. Daha önceleri yaz aylarında ailemizle birlikte başka illere gidip çalışmak zorunda kalıyorduk ancak proje ile dışarı gitmemize gerek kalmadı. Şanlıurfa'ya özgü biberleri kendi ellerimizle yetiştirip isot haline getiriyoruz."