Şanlıurfalı kadınlara "Yöresel Yemek" kursu - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Şanlıurfalı kadınlara 'Yöresel Yemek' kursu - Son Dakika

Şanlıurfalı kadınlara "Yöresel Yemek" kursu

6 saat önce

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Yöresel Yemek" kursu başladı.

Şanlıurfalı kadınlara

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Yöresel Yemek" kursu başladı.


Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mutfak Müzesinde gerçekleştirilen kurslardan kadınlar ücretsiz olarak yararlanabiliyor. Yemek kursu, hafta içi ve hafta sonu olarak iki grup halinde gerçekleşiyor.


İki ay sürecek olan kurslarda kadınlara Şanlıurfa'nın eşsiz lezzetlerinden, ağzı açık, ağzı yumuk, içli köfte, boranı, çiğköfte, lebeni çorbası ve kazan kebabı gibi yöresel yemekler öğretilecek.


Eğitimlere katılan kursiyerler belediye yetkililerine teşekküre etti.

Şanlıurfa, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:36 Kaynak: AA
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