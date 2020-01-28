Şanlıurfalı kadınlara

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Yöresel Yemek" kursu başladı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mutfak Müzesinde gerçekleştirilen kurslardan kadınlar ücretsiz olarak yararlanabiliyor. Yemek kursu, hafta içi ve hafta sonu olarak iki grup halinde gerçekleşiyor.



İki ay sürecek olan kurslarda kadınlara Şanlıurfa'nın eşsiz lezzetlerinden, ağzı açık, ağzı yumuk, içli köfte, boranı, çiğköfte, lebeni çorbası ve kazan kebabı gibi yöresel yemekler öğretilecek.



Eğitimlere katılan kursiyerler belediye yetkililerine teşekküre etti.