Şanlıurfalı Kadınlardan Bisikletle Şehir Turu
1 saat önce
Şanlıurfa'da kadınlar bisikletle şehir turu attı.
Şanlıurfa
'da kadınlar bisikletle şehir turu attı. Urfa
Bisiklet Topluluğu (URBİT) tarafından Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte bir araya gelen yaklaşık 50 kadın bisikletçi, Devlet Su İşleri
15. Bölge Müdürlüğü önünden Şanlıurfa Arkeoloji
Müzesine kadar konvoy halinde şehir turu attı.
Balonlarla süsledikleri bisikletleriyle trafiğin yoğun olduğu caddelerden geçen kadınlara erkek bisikletçiler de eşlik etti. Turun sonunda açıklama yapan bisikletçilerden Çağla Aslan, kadınların zorlu yaşam şartlarına dikkati çekmek amacıyla bisiklet turunu düzenlediklerini belirterek, "Dünyayı kadınlar için daha iyi bir yere çevirmek için pedalları çevirmeye devam ediyoruz ve edeceğiz." diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 10:04 Kaynak: AA
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