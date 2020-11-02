Şanlıurfalı kanocuların başarısı - Son Dakika

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Durgunsu Kano Milli Takım ve Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM) Seçme Yarışlarında Şanlıurfalı 6 sporcu başarılı oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarışlarda 6 Şanlıurfalı sporcu kendi kategorilerinde 1'nci, 2'nci ve 3'üncü olmayı başardı.

Bu sporculardan Hilal Şimşek ve Zilan Yılmazer ise 15-28 Kasım 2020'de gerçekleşecek Yıldız Kadınlar Kano Milli Takım kampına davet edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Eren, yarışmalara katılarak büyük mücadele veren sporcuların hepsiyle gurur duyduğunu belirterek, her alanda kanocuları desteklediklerini ve desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

Eren, sporcuların yarışlarda hazırlanmasında emekleri olanlara da teşekkür etti.