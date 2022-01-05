Şanlıurfalı mevsimlik işçi anne ve kızının dramı: Bahçesinde çalıştıkları adamın tecavüzüne uğradılar - Son Dakika

Antalya'da tarım işçisi olarak çalışan bir ailenin çocuğu olan 11 yaşındaki E.K'nın anlattıklarıyla hem annesinin hem de kendisinin yaşadığı zor durumu ortaya çıkardı. Küçük çocuk ve annesinin yanlarında çalıştığı Müslüm I'nin cinsel taciz ve saldırısına uğradığı tespit edildi. Küçük çocuğun annesi verdiği ifadede "4-5 yıldır bana tecavüz ediyor. Beni, eşimi ve kızımı öldürmekle tehdit ediyor" dedi.

OLAYI MUHTARA ANLATTI

S.K.'yi başkalarına bir şey söylerse öldürmekle tehdit eden Müslüm I., daha sonra kadının kızı E.K.'yi de taciz etmeye başladı. Müslüm I.'nın yaptıklarından rahatsız olan E.K., Örenşehir Mahallesi'ndeki tanıdığına yaşadıklarını anlattı. Örenşehir Mahallesi muhtarı ve okul müdürünün de olaydan haberdar olmasıyla jandarmaya bilgi verildi. İhbar üzerine jandarma ekipleri, Müslüm I.'yı gözaltına aldı.

"4-5 YILDIR BANA TECAVÜZ EDİYOR"

Antalya Çocuk İzlem Merkezi'nde uzmanlar eşliğinde E.K.'nin ifadesi alındı. Çocuğun, yaşadıklarını ayrıntılı şekilde anlattığı belirtildi. Anne S.K. de jandarmaya verdiği ifadede, Müslüm I.'nın babasının dayısının oğlu olduğunu belirtti. S.K., ifadesinde şunları söyledi: "4-5 yıldır bana tecavüz ediyordu. Kimseye bir şey anlatmamam için bana, 'seni, kocanı ve kızını öldürürüm' diyordu. Ben de korktum. Zaten yabancı bir yerdeyiz, kimseyi tanımıyorum. Kime ne diyebilirim ki. Müslüm I., sürekli beni, kocamı ve kızımı dövüyordu. Bana bir bankadan kredi çektirdi. Krediyi de ödemedi, banka şimdi beni icraya verdi. Ne yapacağım bilmiyorum." ifadelerine yer verdi.

GAZETECİLERE TEPKİ GÖSTERDİ

Jandarmadaki ifadesinde suçlamaları reddeden Müslüm I., geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Manavgat Adliyesi'ne getirildi. Müslüm I. adliye girişinde kendisini görüntülemeye çalışan gazetecileri görünce eliyle yüzünü kapatarak "Niye çekiyorlar, çekmesinler" diyerek tepki gösterdi. Savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen Müslüm I., 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'taciz' suçlarından tutuklandı.