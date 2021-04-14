ŞANLIURFA - Milli atlet Hüseyin Can, olimpiyat hedefi için ter döküyor - Son Dakika

ŞANLIURFA - Milli atlet Hüseyin Can, olimpiyat hedefi için ter döküyor

14.04.2021 11:11

Şanlıurfa'da ailesine yardımcı olabilmek için pamuk tarlalarında çalışırken ortaokul yıllarında atletizmle tanışan ve bugüne kadar pek çok başarı elde eden 23 yaşındaki milli sporcu Hüseyin Can, Tokyo Olimpiyatları'na katılabilme hedefiyle yoğun bir şekilde antrenman yapıyor.

Şanlıurfa'da ailesine yardımcı olabilmek için pamuk tarlalarında çalışırken ortaokul yıllarında atletizmle tanışan ve bugüne kadar pek çok başarı elde eden 23 yaşındaki milli sporcu Hüseyin Can, Tokyo Olimpiyatları'na katılabilme hedefiyle yoğun bir şekilde antrenman yapıyor.

Kent merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki kırsal Şenocak Mahallesi'nde yaşayan ailenin 9 çocuğundan biri olan Hüseyin Can, ortaokul sıralarındayken atletizmle tanıştı. Yaşadığı sıkıntılara rağmen atletizmden kopmayan Can, Harran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunu kazandı.

Burada eğitimine devam eden ve milli takıma seçilen Hüseyin Can, 3 yıl önce Andorra'nın Canillo kentinde 40 ülkeden 311 atletin katıldığı 34. Dünya Dağ Koşusu Şampiyonası'nda 20 yaş altı erkekler kategorisinde 6. sırayı aldı. Kariyerinde hem takım hem de ferdi olarak katıldığı yarışlarda Türkiye, Balkan, Avrupa ve dünya dereceleri bulunan Hüseyin Can, son olarak 16. İstanbul Yarı Maratonu'nda 2 bin 500 kişi arasında 4. oldu.

Can, Ukrayna'da düzenlenecek Kiev Şehir Maratonu'nda Tokyo Olimpiyatları için kota alma hedefiyle ter dökecek.

Can: "Çalışmalarıma aralıksız devam ediyorum"

Milli atlet Hüseyin Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 13 yıl önce atletizmle tanıştığını, imkansızlıklara rağmen kendisini geliştirerek milli takıma kadar yükseldiğini aktardı.

Çiftçilik yapan ailesiyle köyde yaşadığını dile getiren Can, "Haftanın 7 günü antrenman yapıyorum. Antrenmanlarım ağır geçiyor. Günlük 20-25 kilometre, bazen de 60 kilometre koşu yapıyorum. Köyde yaşadığım için antrenmanlar için her gün kente gelmek zorunda kalıyorum. Gelmediğim günlerde köyde antrenmanlarımı yapmaya çalışıyorum ve bu nedenle verim düşüklüğü yaşanıyor. İlk hedefim Türkiye 23 yaş altı rekorunu kırmak, daha sonra Kiev Maratonu'nda olimpiyat kotasını aşmak. Bunun için çalışmalarıma aralıksız devam ediyorum." diye konuştu.

Hüseyin Can, imkanı olmadığı için çoğu zaman köyde antrenman yapmak zorunda kaldığını ve kent merkezine zaman zaman otostop çekerek gidebildiğini vurgularken, "Yazın ailemle pamuk tarlasında çalışıyoruz. Atletizm malzemeleri çok pahalı. Bazen bir ayakkabı için bin lira gerekiyor. Bir saat, bin 500 lirayı bulabiliyor. Bu nedenle zaman zaman maddi sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Bu da performansımızın düşmesine neden oluyor. Hedeflerim çok büyük. Hayalim olimpiyatlara katılıp, başarı elde etmek. Bu hayalimi gerçekleştireceğime inanıyorum. Yeter ki destek olunsun. Bana destek verilmesi halinde başaracağıma inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Antrenör Canbek: "Azmiyle örnek oluyor"

Atletizm Milli Takımı antrenörlerinden olan ve Hüseyin Can'ın da çalıştırıcılığını yapan Cuma Canbek, kentte son yıllarda atletizm alanında önemli başarılar elde edildiğini belirtti.

Hüseyin Can'ı 12 yaşından beri çalıştırdığını belirten Canbek, şunları kaydetti:

"Hüseyin, maraton branşında ter döküyor. Çok zor bir branş. Bu branşı yapan bütün sporcular için söylüyorum, kendileriyle mücadele eden, savaşan kişiler. Çünkü 42 kilometreyi her sporcu koşamaz. Hüseyin de bu branşı seçerek kendisiyle savaşıyor. Güzel ve başarılı şeyler yapmaya çalışıyor. Azmiyle örnek oluyor. Hedefimiz Kiev Maratonu. Orada hem Balkan Şampiyonası koşulacak hem de olimpiyat kotası olacak. Dünyanın bir çok ülkesinde gelen sporcular yarışacak. Biz de Türkiye olarak katılacağız. Hedefimiz kota derecesine ulaşıp, olimpiyatlara katılmak. Hüseyin 13 yıldır emek veriyor. İnşallah kotayı geçip, olimpiyatlara gidip, Türk bayrağını dalgalandırırız. Hüseyin'in bunu başaracağına tüm kalbimle inanıyorum."

ŞANLIURFA - Milli atlet Hüseyin Can, olimpiyat hedefi için ter döküyor
ŞANLIURFA - Milli atlet Hüseyin Can, olimpiyat hedefi için ter döküyor
ŞANLIURFA - Milli atlet Hüseyin Can, olimpiyat hedefi için ter döküyor
ŞANLIURFA - Milli atlet Hüseyin Can, olimpiyat hedefi için ter döküyor

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor ŞANLIURFA - Milli atlet Hüseyin Can, olimpiyat hedefi için ter döküyor - Son Dakika Spor


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