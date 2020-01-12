Şanlıurfalı öğrenciler evlerden geri dönüşümü mümkün atıkları topluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfalı öğrenciler evlerden geri dönüşümü mümkün atıkları topluyor - Son Dakika

Şanlıurfalı öğrenciler evlerden geri dönüşümü mümkün atıkları topluyor

6 saat önce

Şanlıurfa'da öğrencilerden "Sıfır Atık Timi" oluşturuldu.

Şanlıurfalı öğrenciler evlerden geri dönüşümü mümkün atıkları topluyor, System.String[]

Şanlıurfa'da öğrencilerden "Sıfır Atık Timi" oluşturuldu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı Sıfır Atık Projesi kapsamında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere çevre bilinci ve eğitim programları düzenliyor.

Proje çerçevesinde, merkez Haliliye ilçesi Sırrın Mahallesi'nde bulunan Osmangazi Anadolu Lisesi idarecilerinin de desteğiyle öğrencilerden oluşan "Sıfır Atık Timi" kuruldu. Tim ekipleri, evleri dolaşarak atık yağ, pil ve cam kavanoz gibi geri dönüşümü mümkün atıkları toplayarak dönüşüme kazandırıyor.

Öğrenciler evlerin yanı sıra çevredeki atıkları da toplayarak daha temiz bir doğa sağlıyor.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Osmangazi Anadolu Lisesi Müdürü Hilal Yüksel, Sıfır Atık Timi'nin çalışmalarına her türlü desteği verdiklerini ve öğrencilerin bu çalışmasının tüm akranlarına örnek olduğunu belirtti.

Öğrencilerin atık toplama gayretlerine vatandaşların da destek verdiğini aktaran Yüksel, şunları kaydetti:

"İnsanoğlu, yaradılıştan bu yana süregelen tabiatla iç içe yaşamda, doğadan kaynağını alan unsurlarla var oldu. Bu kaynakların etkili ve verimli kullanılmasıyla oluşan zincir, adını 'geri dönüşüm ' olarak günümüz sosyal sorumluluk projelerine yazdı. Toplumda bu gerçeklik hususunda farkındalık oluşturmak, hayatın bizlere düşen ömür çizgisinde sağlıklı bir evrende sağlıklı bir nesil ve bu neslin ellerinde geleceğe taşınacak bir kültürde hayatı mümkün kılmak, elbette bir vatandaş olarak sorumluluk ve görevlerimizden kayda değer kazanılır bir davranış olmalıdır. Osmangazi Anadolu Lisesi olarak bu vazifemizi yerine getirmekle onur duyuyoruz. Tüm bu çerçevede bizlere her zaman destek sunan belediyemize teşekkür ediyoruz."

Anadolu Lisesi, Emine Erdoğan, Osmangazi, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 02:44 Kaynak: AA
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