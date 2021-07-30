Üye Girişi
Şanlıurfalı öğrenciler UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Arslantepe Höyüğü'nü gezdi - Son Dakika

Şanlıurfalı öğrenciler UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Arslantepe Höyüğü'nü gezdi

30.07.2021 14:06
Şanlıurfalı öğrenciler UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Arslantepe Höyüğü'nü gezdi, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan ve Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında Şanlıurfalı öğrenciler UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesi'nde yer alan Arslantepe Höyüğü'nü gezdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan ve Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında Şanlıurfalı öğrenciler UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesi'nde yer alan Arslantepe Höyüğü'nü gezdi.

Battalgazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında Şanlıurfa'dan gelen öğrenci ve öğretmenler Battalgazi'de konuk edildi.

İlçede açık tur otobüsüyle tarihi bir yolculuğa çıkan 40 öğrenci, tarihi eserler hakkında rehberlerden bilgi aldı.

Dünyanın ilk inanç merkezi olduğu tahmin edilen ve 2018 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesi'ne alınan Göbeklitepe'den, devlet sisteminin ilk doğduğu yer olan ve geçtiğimiz günlerde UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesi'ne giren Arslantepe Höyüğü'ne selam getiren misafir öğrenciler Battalgazi'ye hayran kaldı.

Belediye Başkanı Osman Güder, ziyaret esnasında öğrencilerin Arslantepe Höyüğü ile ilgili sorularını cevaplayarak öğrenciler aracılığıyla Arslantepe'den Göbeklitepe'ye selam gönderdi.

Ziyarette konuşan Güder, öğrencilerin kenti beğenmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirterek şöyle devam etti:

"Gençlik ve Spor Bakanlığımızın başlatmış olduğu bu projenin çok faydalı olduğuna inanıyorum. Önceki yıllarda bizim çocuklarımız Karadeniz bölgesine gitmişlerdi. Çocuklarımız geldikleri zaman gördükleri güzellikleri anlata anlata öve öve bitiremediler. Bu evlatlarımızda kendi illerinde gittiklerinde ailelerine ve arkadaşlarına buradaki görmüş oldukları güzellikleri anlatacaklar. Dolayısıyla Malatya'ya karşı bir muhabbet şekillenmiş olacak."

Arslantepe'nin kısa süre önce NESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesi'ne alındığını hatırlatan Güder, "Aslında Anadolu'nun her tarafı bir değer. İnşallah bundan sonraki gezi rotalarında Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya güzel bir üçgen oluştururuz. Arslantepe Höyüğü'nün UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesi'ne alınmasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Şanlıurfalı öğrenciler UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Arslantepe Höyüğü'nü gezdi
Şanlıurfalı öğrenciler UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Arslantepe Höyüğü'nü gezdi
Şanlıurfalı öğrenciler UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Arslantepe Höyüğü'nü gezdi

UNESCO Dünya Kültür Mirası, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Emine Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfalı öğrenciler UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Arslantepe Höyüğü'nü gezdi - Son Dakika


Son Dakika

Yiğit Marcus Aral'ın, Kerem Kamışlı'yı denize attıktan sonra öldürmeye teşebbüsten 34 yıl hapsi istendi 15:55 Yiğit Marcus Aral'ın, Kerem Kamışlı'yı denize attıktan sonra öldürmeye teşebbüsten 34 yıl hapsi istendi Messi'nin 5 yaşındaki oğlu Mateo, topla yaptıklarıyla görenleri şaşkına çevirdi 15:39 Messi'nin 5 yaşındaki oğlu Mateo, topla yaptıklarıyla görenleri şaşkına çevirdi Yanan araziye otel yapılacağı iddiasına cevap geldi! Bakan Pakdemirli: Tesis yapılacaksa şartları bellidir, ormanların yakılmasına ihtiyaç yoktur 15:30 Yanan araziye otel yapılacağı iddiasına cevap geldi! Bakan Pakdemirli: Tesis yapılacaksa şartları bellidir, ormanların yakılmasına ihtiyaç yoktur
Son Dakika! Yangınla mücadele kapsamında İstanbul genelinde ormanlara giriş 1 ay yasaklandı 14:58 Son Dakika! Yangınla mücadele kapsamında İstanbul genelinde ormanlara giriş 1 ay yasaklandı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yangınlarda sabotaj iddialarına cevap: Soruşturmalar yoğun şekilde devam ediyor 14:38 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yangınlarda sabotaj iddialarına cevap: Soruşturmalar yoğun şekilde devam ediyor Bordo-Mavililer, Dorukhan'a her sezon için 7 milyon TL imza parası ödeyecek! İşte sebepleri 14:23 Bordo-Mavililer, Dorukhan'a her sezon için 7 milyon TL imza parası ödeyecek! İşte sebepleri
Ukrayna'dan büyük destek! Yangınlarla mücadele için 2 itfaiye uçağı ve özel ekip gönderdi 14:02 Ukrayna'dan büyük destek! Yangınlarla mücadele için 2 itfaiye uçağı ve özel ekip gönderdi Terk edilmiş binada dehşet veren cinayet! Başını ezerek öldürdüğü yaşlı adamın katili kendisini savundu: Beni boynumdan öpüp taciz etti 13:45 Terk edilmiş binada dehşet veren cinayet! Başını ezerek öldürdüğü yaşlı adamın katili kendisini savundu: Beni boynumdan öpüp taciz etti

Son Dakika Haberleri
15:55 Becali büyük bombayı patlattı: Morutan'ı Galatasaray'a satacağım
15:54 Yiğit Marcus Aral'ın, Kerem Kamışlı'yı denize attıktan sonra öldürmeye teşebbüsten 34 yıl hapsi istendi
15:41 Cübbeli Ahmet Hoca geri adım attı! "Tekbirler yangını söndürür" paylaşımına açıklama getirdi
15:39 Messi'nin 5 yaşındaki oğlu Mateo, topla yaptıklarıyla görenleri şaşkına çevirdi
15:26 Zam alamayınca kanalı bıraktı! FOX TV ile yollarını ayıran Zuhal Topal, ATV ile anlaştı
15:08 Avrupa'da son iki sezonda en fazla galibiyet alan temsilcimiz Sivasspor oldu
14:58 Son Dakika! Yangınla mücadele kapsamında İstanbul genelinde ormanlara giriş 1 ay yasaklandı
14:43 Son Dakika! Erdoğan'dan "Aşısızlara kısıtlama gelecek mi?" sorusuna cevap: Kabine toplantısında ele alacağız
14:37 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yangınlarda sabotaj iddialarına cevap: Soruşturmalar yoğun şekilde devam ediyor
14:36 Yangınla mücadele için Kılıçdaroğlu'ndan yeni öneri: THK uçaklarını biz kiralayalım, pilotları istihdam edelim
Becali büyük bombayı patlattı: Morutan'ı Galatasaray'a satacağım Becali büyük bombayı patlattı: Morutan'ı Galatasaray'a satacağım         
15:56
Cübbeli Ahmet Hoca geri adım attı! Cübbeli Ahmet Hoca geri adım attı! "Tekbirler yangını söndürür" paylaşımına açıklama getirdi         
15:41
FIFA 22'nin fragmanı oyunseverleri büyüledi! HyperMotion teknolojisi bambaşka bir boyut kazandırdı FIFA 22'nin fragmanı oyunseverleri büyüledi! HyperMotion teknolojisi bambaşka bir boyut kazandırdı         
15:34
Zam alamayınca kanalı bıraktı! FOX TV ile yollarını ayıran Zuhal Topal, ATV ile anlaştı Zam alamayınca kanalı bıraktı! FOX TV ile yollarını ayıran Zuhal Topal, ATV ile anlaştı         
15:27
Son Dakika! Erdoğan'dan Son Dakika! Erdoğan'dan "Aşısızlara kısıtlama gelecek mi?" sorusuna cevap: Kabine toplantısında ele alacağız         
14:43
Yangınla mücadele için Kılıçdaroğlu'ndan yeni öneri: THK uçaklarını biz kiralayalım, pilotları istihdam edelim Yangınla mücadele için Kılıçdaroğlu'ndan yeni öneri: THK uçaklarını biz kiralayalım, pilotları istihdam edelim         
14:36
Beğenilere göre bağış yapacağını söyleyen Enes Batur'a, Deniz Akkaya'dan tepki Beğenilere göre bağış yapacağını söyleyen Enes Batur'a, Deniz Akkaya'dan tepki         
14:20
Mersin'deki yangında şehit kabri ve Türk bayrağı yanmadı Mersin'deki yangında şehit kabri ve Türk bayrağı yanmadı         
13:57
Memleketi Antalya'da yuhalanan Bakan Çavuşoğlu, olayın doğrusunu anlattı: İnsanlarımız gergindi Memleketi Antalya'da yuhalanan Bakan Çavuşoğlu, olayın doğrusunu anlattı: İnsanlarımız gergindi         
12:02
Haluk Levent, Haluk Levent, "Ecem Güçlük" hesabının sahte olduğu ortaya çıkınca özür diledi: Galeyana geldim         
11:59
Pazarın ortasında bırakılan araç, esnafın pratik zekasıyla çekildi! Lastiğin altına metal tepsi koyup halatla asıldılar Pazarın ortasında bırakılan araç, esnafın pratik zekasıyla çekildi! Lastiğin altına metal tepsi koyup halatla asıldılar         
11:50
TFF'nin fidan projesine bir tepki de ünlü sinema sanatçısı Zafer Algöz'den geldi TFF'nin fidan projesine bir tepki de ünlü sinema sanatçısı Zafer Algöz'den geldi         
11:44
Baba ve oğulun arasına para girdi! 17 yaşındaki genç az para veren babasını vurmak isterken başkasını vurdu Baba ve oğulun arasına para girdi! 17 yaşındaki genç az para veren babasını vurmak isterken başkasını vurdu         
11:41
Marmaris'teki yangına sebep olduğu iddia edilen çocukların ifadeleri ortaya çıktı: Kitap yakıyorduk, bir anda alev çoğaldı Marmaris'teki yangına sebep olduğu iddia edilen çocukların ifadeleri ortaya çıktı: Kitap yakıyorduk, bir anda alev çoğaldı         
11:08
Türkiye alevler içinde kalırken kendisine ulaşılamayan THK Başkanı Aşçı: Düğüne gitmek durumunda kaldım Türkiye alevler içinde kalırken kendisine ulaşılamayan THK Başkanı Aşçı: Düğüne gitmek durumunda kaldım         
11:04
Ferdi Tayfur'un yeni imajı görenleri şaşırttı! Sanatçıyı görenler tanıyamadı Ferdi Tayfur'un yeni imajı görenleri şaşırttı! Sanatçıyı görenler tanıyamadı         
10:42
Sosyal medya bu iddia ile karıştı: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa mı etti? Sosyal medya bu iddia ile karıştı: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa mı etti?         
09:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2021 16:01:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şanlıurfalı öğrenciler UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Arslantepe Höyüğü'nü gezdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement