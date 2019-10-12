Şanlıurfalı öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Şanlıurfa'da bir okulun öğrencileri, Barış Pınarı Harekat'ında görev yapan askerlere destek amacıyla ay-yıldızlı figür ve "Barış Pınarı" yazılı koreografi hazırladı.

Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nda öğrenim gören 250 öğrenci, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlere destek amacıyla bir araya geldi.

Okulun müdür yardımcısı Veli Divar ve beden eğitimi öğretmeni Sevgi Güçlü koordinesinde okul bahçesinde toplanan öğrenciler, ay-yıldızlı figür ve "Barış Pınarı" yazılı koreografi oluşturdu.

Okul Müdürü Mustafa Kahyaoğlu, açıklamasında, Mehmetçik'in barış ve huzurun tesisi için gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'nın başarılarla devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Dualarıyla ordusuna ve devletine manevi yardımını bir an bile eksik etmeyen Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi askerlerimizin morali için güzel bir koreografiye imza attı. Bütün öğrencilerin katılımıyla 'Barış Pınarı' yazan çalışmamız izleyenler tarafından büyük bir beğeniyle karşılandı. Bu güzel çalışmada emeği geçen herkesi tebrik ederiz. Allah devletimizi muzaffer eylesin."