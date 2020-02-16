Şanlıurfalı sanatçı son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfalı sanatçı son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Şanlıurfalı sanatçı son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in yakın arkadaşlarından olan Türk Halk Müziği sanatçısı Halil Kendirli, Şanlıurfa'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şanlıurfalı sanatçı son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in yakın arkadaşlarından olan Türk Halk Müziği sanatçısı Halil Kendirli, Şanlıurfa'da son yolculuğuna uğurlandı.


Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in yakın arkadaşlarından biri olan Türk Halk Müziği sanatçısı Halil Kendirli, kanser nedeniyle tedavi gördüğü Ankara'daki hastanede dün hayatını kaybetti. Kendirli'nin cenazesi, memleketi Şanlıurfa'daki Yusuf Paşa Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Bediüzzaman Mezarlığı'na defnedildi. Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses de cenazeye bir çelenk gönderdi. - ŞANLIURFA

İbrahim Tatlıses, Kendirli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 02:24 Kaynak: İHA
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