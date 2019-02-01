Şanlıurfalı Şehit Mezarı Başında Anıldı
1 saat önce
Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, AK Parti Harran ilçe Başkanı Mahmut Özyavuz ve vatandaşlar, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Onbaşı Ali Aydar'ın vefatının 1. yıl dönümünde ailesini ve kabristanını ziyaret etti.
Harran
Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz
, AK Parti Harran ilçe Başkanı Mahmut Özyavuz
ve vatandaşlar, Ağrı
'nın Doğubayazıt
ilçesinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade
Onbaşı Ali Aydar'ın vefatının 1. yıl dönümünde ailesini ve kabristanını ziyaret etti.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Onbaşı Ali Aydar'ın (22) cenazesi memleketi Şanlıurfa
'nın Harran ilçesinde toprağa verilmişti. Geçen yıl şehidin ay yıldızlı bayrağa sarılı naaşı, Ağrı'daki törenin ardından askeri araçla Demirli
Mahallesi'ndeki baba evine getirilmişti. Aileyi ziyaret eden Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz ve beraberindekiler şehidi mezarı başında andılar.
Özyavuz daha sonra şehidin evine gelerek aileye Kur-an'ı kerim ve Türk bayrağı hediye etti. Annesi Fatma, babası İsmail Aydar ile eşi ve yakınlarını ziyaret eden Harran belediye başkanı Mehmet Özyavuz, Şehidin ailesinin kendilerine emanet olduğunu ve her zaman onların yanında yer alacaklarını ifade etti. Özyavuz, "İçeriden ve dışarıdan her türlü yöntemlerle ülkemizi ve milletimizi bölmeye çalışıyorlar. Çatlasalar da patlasalar da hevesleri kursaklarında kalacak. Şehitlerimizden aldığımız cesaret ve kahramanlıkla bunların topunun karşısında Arap'ı, Kürt'ü ve Türk'ü ile kardeşliğimizi daha da sağlamlaştırarak bunlara hak ettiği cezayı vereceğiz" ifadelerini kulandı. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:45 Kaynak: İHA
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