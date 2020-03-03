Şanlıurfalı şehit son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfalı şehit son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Şanlıurfalı şehit son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinden İran'a açılan Gürbulak Sınır Kapısı'nda nöbet değişimi yapan personel servis aracına PKK'lı teröristler tarafından yapılan roketli saldırıda şehit düşen servis şoförü, memleketi Şanlıurfa'da toprağa verildi.

Şanlıurfalı şehit son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinden İran'a açılan Gürbulak Sınır Kapısı'nda nöbet değişimi yapan personel servis aracına PKK'lı teröristler tarafından yapılan roketli saldırıda şehit düşen servis şoförü, memleketi Şanlıurfa'da toprağa verildi.


İran sınırındaki Gürbulak Sınır Kapısı'na 3 kilometre mesafedeki Tır Parkı yakınlarında Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait servis aracına terör örgütü PKK tarafından yapılan saldırıda şehit olan servis aracının şoförü Mustafa Türk, memleketi Şanlıurfa'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Türk için Osmanbey Yeni Şehitlik Aile Mezarlığı Caminde düzenlenen törene Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, belediye başkanları, şehidin yakınları, gümrük personelleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı ile şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu omuzlara alınarak, Yeni Şehitlik Aile Mezarlığında toprağa verildi. Törene katılanlar, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları atarak teröre tepki gösterdi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Gürbulak, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:54 Kaynak: İHA
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