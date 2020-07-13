Şanlıurfalı ses sanatçısı Abdullah Uyanık mezarı başında anıldı - Son Dakika

Abdullah Uyanık'ın oğlu Levent Uyanık, babasının Şanlıurfa'nın önemli müzik adamlarından birisi olduğunu belirterek, sesi, yorumu ve çalışmalarıyla ömrünü müziğe adadığını kaydetti.

Harran Kapı Aile Mezarlığı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uygun olarak düzenlenen törende, Uyanık için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

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