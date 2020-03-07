Şanlıurfalı ses sanatçısı Mahmut Güzelgöz anıldı - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Şanlıurfalı ses sanatçısı Mahmut Güzelgöz anıldı - Son Dakika

Şanlıurfalı ses sanatçısı Mahmut Güzelgöz anıldı

6 saat önce

Şanlıurfalı ses sanatçı, Tenekeci Mahmut lakaplı Mahmut Güzelgöz mezarı başında anıldı.

Şanlıurfalı ses sanatçısı Mahmut Güzelgöz anıldı, System.String[]

Şanlıurfalı ses sanatçı, Tenekeci Mahmut lakaplı Mahmut Güzelgöz mezarı başında anıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklama göre, Türk Halk Sanatçısı ve Şanlıurfa kültüründe örnek gösterilen isimlerden Tenekeci lakaplı Mahmut Güzelgöz'ün vefatının 32. yılında Harran Kapı Aile Mezarlığı'nda anma programı düzenlendi.

Programa katılan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Kaytan, Tenekeci Mahmut Güzelgöz'ün Şanlıurfa müziğinin simgelerinden olduğunu ifade etti.

Güzelgöz'ü rahmetle yad ettiklerini belirten Kaytan, "Tenekeci Mahmut Güzelgöz'ün vefatının 32'inci yılı münasebeti ile bir aradayız. Şanlıurfa'nın kültürü, folkloru, musikisi, örf ve adeti konusunda, Şanlıurfalı olma anlamında büyük bir ustaydı. Allah nur içinde yatırsın." ifadesini kullandı.

Anma programına Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar Şube Müdürü Ahmet Dağlar, Kent Konseyi Kültür ve Sanat Başkanı Fuat Kürkçüoğlu, Devlet Türk Halk Müziği Şanlıurfa Koro Şefi Bakır Karadağlı, Devlet Türk Halk Müziği Şanlıurfa Koro Sanatçısı Halil Sezgin ile çok sayıda seveni katıldı.

Şanlıurfa, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 04:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Muhterem Nur'un ailesi, ölüm haberlerini yalanladı
İnşaat sektöründe faaliyet gösteren Ali Ağaoğlu'nun serveti 2 yılda 350 milyon dolar eridi KKTC'de beden eğitimi öğretmeni, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı TSK, M4 karayolunda görüntülendi

Son Dakika Haberleri
21:25 Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin maymununa Tarım ve Orman Bakanlığı görevlilerince el konuldu
19:44 Hercai'nin son bölümünde şaşırtan gelişmeler
16:54 Rock'ın ışığıyla ezber bozuyorlar
16:54 İlk yerli süper kahraman animasyonu 3 Nisan'da gösterime girecek
15:59 'Muhterem Nur öldü' haberlerine açıklama geldi: Gözlerini açtı, parmaklarını hareket ettiriyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 22:29:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şanlıurfalı ses sanatçısı Mahmut Güzelgöz anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]