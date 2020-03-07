Şanlıurfalı ses sanatçısı Mahmut Güzelgöz anıldı - Son Dakika

Şanlıurfalı ses sanatçı, Tenekeci Mahmut lakaplı Mahmut Güzelgöz mezarı başında anıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklama göre, Türk Halk Sanatçısı ve Şanlıurfa kültüründe örnek gösterilen isimlerden Tenekeci lakaplı Mahmut Güzelgöz'ün vefatının 32. yılında Harran Kapı Aile Mezarlığı'nda anma programı düzenlendi.

Programa katılan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Kaytan, Tenekeci Mahmut Güzelgöz'ün Şanlıurfa müziğinin simgelerinden olduğunu ifade etti.

Güzelgöz'ü rahmetle yad ettiklerini belirten Kaytan, "Tenekeci Mahmut Güzelgöz'ün vefatının 32'inci yılı münasebeti ile bir aradayız. Şanlıurfa'nın kültürü, folkloru, musikisi, örf ve adeti konusunda, Şanlıurfalı olma anlamında büyük bir ustaydı. Allah nur içinde yatırsın." ifadesini kullandı.

Anma programına Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar Şube Müdürü Ahmet Dağlar, Kent Konseyi Kültür ve Sanat Başkanı Fuat Kürkçüoğlu, Devlet Türk Halk Müziği Şanlıurfa Koro Şefi Bakır Karadağlı, Devlet Türk Halk Müziği Şanlıurfa Koro Sanatçısı Halil Sezgin ile çok sayıda seveni katıldı.