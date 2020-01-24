Şanlıurfalı ses sanatkarı Mukim Tahir anıldı - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Şanlıurfalı ses sanatkarı Mukim Tahir anıldı - Son Dakika

Şanlıurfalı ses sanatkarı Mukim Tahir anıldı

6 saat önce

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından ünlü ses sanatkarlarından Mukim Tahir (Tahir Oturan) için anma konseri düzenlendi.

Şanlıurfalı ses sanatkarı Mukim Tahir anıldı, System.String[]

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından ünlü ses sanatkarlarından Mukim Tahir (Tahir Oturan) için anma konseri düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür Turizm Bakanlığı Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği Korosu tarafından Şanlıurfa'nın yetiştirmiş olduğu ünlü ses sanatkarlarından Mukim Tahir (Tahir Oturan) için anma konseri gerçekleştirildi.

Mukim Tahir'in yorumladığı türküler, şiirler okunurken gelen konuklara müzik dolu anlar yaşatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koro Şefi Zafer Gündoğdu, ses sanatkarlarından Mukim Tahir'in kendine has okuma tarzıyla bir ekol olduğunu söyledi.

Tahir'in Şanlıurfa'nın bir değeri olduğunu belirten Gündoğdu, "Şanlıurfa'da bulunmaktan çok büyük gurur duyuyoruz. Böyle bir ilin türkülerini, hoyratlarını ve müziğini seslendirmekten onur duyuyoruz. Davetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Şanlıurfa'nın yetiştirmiş olduğu ünlü ses sanatkarlarından Mukim Tahir 1946 yılında vefat etti.

Şanlıurfa, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:56 Kaynak: AA
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