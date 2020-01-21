Şanlıurfalı sporcu Nidanur akranlarına örnek oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Şanlıurfalı sporcu Nidanur akranlarına örnek oldu - Son Dakika Spor

Şanlıurfalı sporcu Nidanur akranlarına örnek oldu

6 saat önce

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi sporcularından Nidanur Toprak, 950 atletin katıldığı Turkcell U16 Salon Atletizm Festivalinde Türkiye 3'üncüsü olarak Şanlıurfa'ya büyük gurur yaşattı.

Şanlıurfalı sporcu Nidanur akranlarına örnek oldu, System.String[]

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi sporcularından Nidanur Toprak, 950 atletin katıldığı Turkcell U16 Salon Atletizm Festivalinde Türkiye 3'üncüsü olarak Şanlıurfa'ya büyük gurur yaşattı.


Türkiye'nin en genç şehri Şanlıurfa'da gençlere yönelik eğitim ve sportif yatırımlarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, bir başarıya daha ortak oldu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi sporcularından Nidanur Toprak, İstanbul'da düzenlenen ve 950 atletin katılım sağladığı Turkcell U16 Salon Atletizm Festivalinde madalya alarak kente döndü.


Şanlıurfalı gençlere yönelik pozitif yaklaşımını katıldığı her platformda dile getirerek bu yöndeki yatırımların hız kesmeden devam edeceğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün de büyük desteği ile Nidarun'un elde ettiği başarı tüm akranlarına örnek oldu. İki gün süren müsabakaların zorlu bin 500 metre parkurunda rakiplerini adeta rüzgar gibi geçerek madalya almaya hak kazanan Nidanur, "Bu ödülü bana inanan ve destek veren başta ailem ve Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül ile tüm genç arkadaşlarım adına aldım. Şanlıurfa'mızın adını daha nice müsabakalarda başarılarla gündeme getirmeye devam edeceğim" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Atletizm, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 05:07 Kaynak: İHA
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