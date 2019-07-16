Şanlıurfalı sporcu Türkiye 3'üncüsü oldu
10 saat önce
Şanlıurfalı sporcu, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Ümitler Türkiye Taekwondo Şampiyonasında Türkiye 3'üncüsü oldu.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 05:51 Kaynak: İHA
Şanlıurfalı sporcu, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Ümitler Türkiye
Taekwondo Şampiyonasında Türkiye 3'üncüsü oldu.
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Kulübü sporcusu Ömer Özeren Sivas
'ta yapılan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Ümitler Türkiye Taekwondo Şampiyonasında 54 kiloda Türkiye 3'üncüsü oldu.
Müsabakalara hazırlanırken antrenörü İsmail Erboğa'nın onu çok iyi çalıştırdığının aktaran Özeren, kendisini destekleyen ailesine teşekkür etti.
Şanlıurfa Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Halil
Alp ise sporcuları her alanda desteklediklerini karşılığında ise başarılarıyla gururlandığını aktardı. - ŞANLIURFA
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