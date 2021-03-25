Şanlıurfalı sporcular Türkiye rekoru kırdı - Son Dakika

Şanlıurfalı sporcular Türkiye rekoru kırdı

25.03.2021 13:08
Şanlıurfalı sporcular Türkiye rekoru kırdı, System.String[]

Şanlıurfalı sporcular Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu'nun (TAAF) 2021 faaliyet programında yer alan Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası kadın branşı atışlarında derece aldı.

Şanlıurfalı sporcular Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu'nun (TAAF) 2021 faaliyet programında yer alan Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası kadın branşı atışlarında derece aldı.

Mersin Erdemli Atış Poligon'unda 18 - 25 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda iki yeni Türkiye rekoru kırılırken, bir de Türkiye rekoru atıldı. Şanlıurfalı yarışmacılar gördükleri 6 aylık eğitimle şampiyonda derece almayı başardı.

Minik kadınlar tabanca ferdi minikler kategorisinde Şanlıurfa GAP Gençlik Spor Kulübü sporcusu 11 yaşındaki Sümeyra Sultan Mermer, 10 metre uzaklıkta tek elle yaptığı atışla 277 puan alarak Türkiye rekorunu kırdı. Takım olarak düzenlenen yarışmada ise 12 yaşındaki Eylül Nisa İpek, Türkiye 3.'sü oldu.

Antrenör Gökhan Banar, "Öğrencilerimiz 18-25 Mart tarihleri arasında düzenlenen Türkiye şampiyonasında minikler kategorisinde Türkiye rekoru kırdı, takım halinde ise Türkiye 3'sü olduk. Bu spor Şanlıurfa'da 6. ayını yaşıyor, 6 aylık bir geçmişi var. Türkiye'de yaklaşık 30 yıldır düzenlenen bir spor müsabakası bu. Genç takım büyük takım ve yıldız takımlarımız var. Onlarla çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Amatör Spor Federasyon Başkanı Mehmet Aktaşoğlu da, "Yaklaşık 6 aylık bir çalışma sonucu olarak Türkiye Avcılık ve Atıcılık olarak Türkiye Şampiyonası'nda birinci olan Sümeyye Sultan Mermer kızımızı ve Türkiye 3.'sü olan Eylül Nisa İpek kızımızı kutluyorum. Federasyon olarak spor dalına da desteğimiz devam ediyor, bundan sonra daha fazlasıyla da devam edecek" ifadelerini kullandı.

1 buçuk ayda Türkiye rekoru kırdı

Miniklerde Türkiye şampiyonu olan Sümeyra Sultan Mermer, " Bir buçuk aydır çalışıyorum. Orada bana yarayan tek şey konsantreydi. Takım arkadaşımı da tebrik ediyorum oda çok başarılıydı Türkiye 3.'sü oldu. Hepsi Gökhan hocanın sayesinde bana öğrettikleri için çok teşekkür ediyorum. O an hiç bir şey aklımda değildi atış yaparken. Çünkü herkesi unuttum ve oraya konsantre oldum. Mesafemiz 10 metreydi" şeklinde konuştu.

Takım yarışmasında Türkiye 3.'sü olan Eylül Nisa İpek da, "Biraz heyecanlandıydım. Önceki atışıma göre biraz daha iyiydi. Tam rekor kıramadım ama yine de benim için iyi bir deneyimdi" cümleleriyle duygularını aktardı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfalı sporcular Türkiye rekoru kırdı
Şanlıurfalı sporcular Türkiye rekoru kırdı
Şanlıurfalı sporcular Türkiye rekoru kırdı
Şanlıurfalı sporcular Türkiye rekoru kırdı

Şanlıurfa, Atıcılık, Türkiye, Eylül, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Şanlıurfalı sporcular Türkiye rekoru kırdı - Son Dakika Spor


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