Şanlıurfalı sporcunun 15. madalya sevinci

Şanlıurfalı Milli sporcu Yunus Emre Attar, 8. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda elde ettiği üçüncülük başarısıyla 15. madalyasını almanın mutluluğunu yaşıyor.

Şanlıurfa'da taşeron işçi olan babasının sözünü dinleyerek tekvandoya başlayan 14 yaşındaki Yunus Emre Attar, elde ettiği derecelerle başarıdan başarıya koşuyor.

Katıldığı turnuvalarda madalyalar alan Attar, son olarak 8. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda üçüncü olma başarısı göstererek, memleketinde sevinç yaşattı.

Attar, yaptığı açıklamada, turnuvalarda 15. madalyasını aldığını söyledi.

Daha büyük başarılar elde etmek için çalışmalara devam ettiğini belirten Attar, "Şimdiki yeni hedefim dünya ve Avrupa şampiyonalarında derece elde etmek. Bu yönde antrenmanlarımda var gücümle çalışmaya devam ediyorum." dedi.