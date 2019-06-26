Son Dakika Haberleri: Şanlıurfalı tiyatrocular 3 ödül aldı
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Şanlıurfalı tiyatrocular 3 ödül aldı

46 dakika önce

Şanlıurfalı tiyatro oyuncuları, tiyatro dalının en prestijli ödülleri arasında gösterilen Yeni Tiyatro Dergisi Anadolu Emek ve Başarı Ödülleri kapsamında 3 ödüle layık görüldü.

Şanlıurfalı tiyatrocular 3 ödül aldı, System.String[]
Şanlıurfalı tiyatro oyuncuları, tiyatro dalının en prestijli ödülleri arasında gösterilen Yeni Tiyatro Dergisi Anadolu Emek ve Başarı Ödülleri kapsamında 3 ödüle layık görüldü.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Ekibi, bu yıl 7. kez sahiplerini bulan ödüllere adeta damga vurdu.
Şanlıurfa temsilcileri, 72.Koğuş adlı oyunla yılın tiyatro ekibi seçildi. Komşu Köyün Delisi adlı oyunda başrol oyuncusu olan Hasan Ocakoğlu "en iyi erkek oyuncu ödülü", aynı oyundaki rolü dolayısıyla da Ferhat Turgut'a "En iyi yardımcı erkek oyuncu" ödülü verildi.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Hasan Ocakoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, verilen ödüllerle gurur duyduklarını söyledi.
Ekip arkadaşlarının büyük bir özveriyle yıl boyunca oyun sahneleme gayretinde olduğunu belirten Ocakoğlu, "Bu ödüller bizi çok mutlu etti. Hem ekip hem de bireysel bazda aldığımız ödüller, çalışma azmimizi kuşkusuz artıracaktır. Şanlıurfalı tiyatrocular işini layıkıyla yapmaya çalışıyor bu anlamda bize her türlü desteği sağlayan büyükşehir belediyemize ve tüm birimlerine katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. En büyük teşekkürü ise sürekli bizi takip eden tiyatroseverler hak ediyor. Seyircilerimiz oldukça biz daha güzlü ve başarılı olmaya devam edeceğimize inanıyoruz. Bu ödüllerin tesadüf olmadığını önümüzdeki dönemlerde daha iyi kanıtlayacağız." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 04:25 Kaynak: AA
Şanlıurfa, Kültür Sanat
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