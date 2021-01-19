Şanlıurfalı ünlü gazelhan Kazancı Bedih mezarı başında anıldı - Son Dakika

Şanlıurfa'da 17 yıl önce sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitiren Kazancı Bedih ismiyle tanınan ünlü gazelhan Bedih Yoluk, ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kazancı Bedih'in Bediüzzaman Aile Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen anma töreninde Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ünlü gazelhanın tüm Türkiye'nin gönlünde taht kurduğunu belirtti.

Kazancı Bedih'i vefatının 17'nci yılında rahmetle andıklarını ifade eden Beyazgül, şunları kaydetti:

"Kazancı Bedih, bütün Şanlıurfa'daki gazelhanların üstat olarak kabul ettiği ve hiç kimsenin üzerinde tartışma yapmadığı bir isimdir. Kazancı Bedih, gönülden söyledi ve gönüllere dokundu. Bazı insanlar gazellerini dinledikleri zaman hüzünlendiklerini ve etkilendiklerini anlatırlardı. Urfa dışına çıktığımda benden Kazancı Bedih'in kasetlerini isterlerdi. Sesi gibi hayatı da tertemiz ve düzgündü. Kendi emeği ile çalışır kazanırdı. Bu nedenle hem Şanlıurfa'nın hem tüm Türkiye'nin gönlünde taht kurmuştu. Bugün mezarı başında kendisini rahmetle anıyoruz. Mekanı cennet olsun."

Kazancı Bedih'in oğlu Naci Yoluk ise babasının ölüm yıl dönümünde mezarı başında düzenlenen anma törenine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül ve sevenlerine teşekkür etti.

Bedih Yoluk ve eşi Fatma Yoluk, 19 Ocak 2004'de Balıklıgöl yakınlarındaki evlerinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetmişti.