Şanlıurfalılar, Balıklıgöl'e Akın Etti
1 saat önce
ŞANLIURFA'da, hafta sonu güneşli havayı fırsat bilenler, kentin simgesi olan Balıklıgöl'ü ziyaret etti.
ŞANLIURFA'da, hafta sonu güneşli havayı fırsat bilenler, kentin simgesi olan Balıklıgöl
'ü ziyaret etti.
'Peygamberler şehri' olarak tanımlanan Şanlıurfa
'da, kentin simgesi Balıklıgöl, baharın gelişiyle birlikte yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğradı. Güneşli
havayı fırsat bilen ziyaretçiler Balıklıgöl'e gelerek, kutsal olduğuna inanılan balıklara yem atıp, dilek diledi.
- Şanlıurfa
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 04:11 Kaynak: DHA
Koyun Otlatan Çobanlar Tarlada Mühimmat Buldu
Kırklareli'nde Oylar Yeniden Sayıldı, Kazanan Belli Oldu
Ekrem İmamoğlu, Geçersiz Oyların Sayımındaki Son Durumu Paylaştı
Sigaraya Gelen Zam Bir Tek Onların Yüzünü Güldürdü