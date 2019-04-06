Son Dakika Haberleri: Şanlıurfalılar, Balıklıgöl'e Akın Etti

Şanlıurfalılar, Balıklıgöl'e Akın Etti

1 saat önce

ŞANLIURFA'da, hafta sonu güneşli havayı fırsat bilenler, kentin simgesi olan Balıklıgöl'ü ziyaret etti.

Şanlıurfalılar, Balıklıgöl'e Akın Etti, System.String[]
ŞANLIURFA'da, hafta sonu güneşli havayı fırsat bilenler, kentin simgesi olan Balıklıgöl'ü ziyaret etti.

'Peygamberler şehri' olarak tanımlanan Şanlıurfa'da, kentin simgesi Balıklıgöl, baharın gelişiyle birlikte yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğradı.  Güneşli havayı fırsat bilen ziyaretçiler Balıklıgöl'e gelerek, kutsal olduğuna inanılan balıklara yem atıp, dilek diledi.

- Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 04:11 Kaynak: DHA

Güneşli, Şanlıurfa, Balıklıgöl, Güncel
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