Şanlıurfalılar, Balıklıgöl'e Akın Etti
54 dakika önce
ŞANLIURFA'da, hafta sonu güneşli havayı fırsat bilenler, kentin simgesi olan Balıklıgöl'ü ziyaret etti.
ŞANLIURFA'da, hafta sonu güneşli havayı fırsat bilenler, kentin simgesi olan Balıklıgöl
'ü ziyaret etti.
'Peygamberler şehri' olarak tanımlanan Şanlıurfa
'da, kentin simgesi Balıklıgöl, baharın gelişiyle birlikte yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğradı. Güneşli
havayı fırsat bilen ziyaretçiler Balıklıgöl'e gelerek, kutsal olduğuna inanılan balıklara yem atıp, dilek diledi. - Şanlıurfa
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 04:57 Kaynak: DHA
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