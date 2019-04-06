Şanlıurfalılar, Balıklıgöl'e Akın Etti
1 saat önce
Şanlıurfalılar, Balıklıgöl'e akın ettiŞANLIURFA'da, hafta sonu güneşli havayı fırsat bilenler, kentin simgesi olan Balıklıgöl'ü ziyaret etti.
Şanlıurfalılar, Balıklıgöl
'e akın etti
ŞANLIURFA'da, hafta sonu güneşli havayı fırsat bilenler, kentin simgesi olan Balıklıgöl'ü ziyaret etti.
'Peygamberler şehri' olarak tanımlanan Şanlıurfa'da, kentin simgesi Balıklıgöl, baharın gelişiyle birlikte yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğradı. Güneşli
havayı fırsat bilen ziyaretçiler Balıklıgöl'e gelerek, kutsal olduğuna inanılan balıklara yem atıp, dilek diledi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 10:26 Kaynak: DHA
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