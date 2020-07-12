Şanlıurfalılar çözümü kartonda buldu - Son Dakika

Şanlıurfalılar çözümü kartonda buldu

Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu Şanlıurfa'da dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlar, güneşten korunmak için kendi çözümlerini üretti.

Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu Şanlıurfa'da dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlar, güneşten korunmak için kendi çözümlerini üretti.

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Şanlıurfa'da hava sıcaklığı gün içerisinde 40 derecenin üstüne çıkıyor. Sıcaktan korunmaya çalışan vatandaşlar ise, pratik çözümler üretiyor. Güneşin altında durmak zorunda kalan vatandaşlar, buldukları kartonları kafalarının üstüne koyuyor. Bu şekilde güneşten korunmaya çalışan vatandaşlar, ilgin görüntülerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Elektrik faturasını yatırmak için sırada bekleyen bir vatandaş, "Elektrik faturası yatırmaya geldim. Bir saattir bekliyorum, bu kadar sıcağın altında millette bu rezilliği çekiyor. Buna bir çare bulsunlar. Burası her gün böyle. Kafam sıcak oldu, mecbur kartonla bekliyorum. Geçen ay faturayı yatırmadım, bu ayda yatırmasam iki fatura üst üste gelecek, gelip kesiyorlar" şeklinde konuştu.


Balıklıgöl'de ağaçların altında dinlenen Abdulkadir Açım ise, "Hava sıcak olduğu için gölgelik bir yer kolay kolay bulamıyoruz. Kendimizi çınar ağaçlarının dibine atıyoruz. Karton bulursak kartonla üstümüzü örtüp, kendimizi güneşten korumaya çalışıyoruz" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 11:49 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şanlıurfalılar çözümü kartonda buldu - Son Dakika
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