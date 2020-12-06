Adıyaman'da sessizlik sürüyor - Son Dakika

Adıyaman'da sessizlik sürüyor
06.12.2020 12:30
Korona Virüs (Covid19) salgını dolayısıyla ülke genelinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına Adıyaman'da sessizlik sürüyor.
Korona Virüs (Covid19) salgını dolayısıyla ülke genelinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına Adıyaman'da sessizlik sürüyor.
Cuma akşamı saat 21.00'dan itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Adıyaman genelinde sessizlik hakim oldu. Market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerin 10.00-17.00 saatleri arasında yürüme mesafesinde bulunan vatandaşların alışverişlerini yapabileceği şekilde açık bulunduğu Adıyaman'da, vatandaşlar genelde sokağa çıkmamayı tercih etti. Kısıtlama nedeniyle Adıyaman'ın cadde ve sokakları tamamen boş kaldı. - ADIYAMAN
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