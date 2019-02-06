Son Dakika Haberleri: Şanlıurfalılar Federasyonundan "Kuruluş Galası"

Şanlıurfalılar Federasyonundan "Kuruluş Galası"

1 saat önce

Gaziantep'te bulunan Şanlıurfalı derneklerin bir araya gelerek kurduğu Şanlıurfalılar Federasyonu (ŞAN-FED), "kuruluş galası" düzenledi.

Şanlıurfalılar Federasyonundan
Gaziantep'te bulunan Şanlıurfalı derneklerin bir araya gelerek kurduğu Şanlıurfalılar Federasyonu (ŞAN-FED), "kuruluş galası" düzenledi.

Bir ay önce kurulan federasyon tarafından bir restoranda verilen gala yemeğinde konuşan AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, federasyonun Halfeti, Birecik, Bozova, Suruç, Kendirli ve Şan-Der derneklerinin bir araya gelerek kurulduğunu söyledi.

Amaçlarının birlik ve beraberliği sağlamak olduğunu belirten Yüksel, "Tek çatı altında birleşmede emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu kadim coğrafyanın çilesini çeken yine bu kadim insanlardır. Bizler bu coğrafyada ter akıtıyoruz ve emek harcıyoruz. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu zamanda böyle anlamlı bir federasyonun kurulması beni ayrıca memnun etti." dedi.

Federasyon Başkanı Prof. Dr. Tevfik Gülsoy da amaçlarının bu kente katkı sağlamak olduğunu ifade etti.

Çok çalışacaklarını aktaran Gülsoy, "Burada bulunan yüzlerce insanın dünya görüşü farklı olabilir. Ama bizim yolumuz insana hizmet yoludur. Bizler insan odaklı çalışırsak her zaman başarılı oluruz." ifadelerini kullandı.

Programa AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, kurum müdürleri ve davetliler katıldı.

Program müzik dinletisiyle son buldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:48 Kaynak: AA

Milletvekili, Fed, Gaziantep, Güncel
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