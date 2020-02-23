Şanlıurfalılar Galatasaray galibiyetini davul-zurna ile kutladı

Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanındaki 20 yıllık galibiyet hasretine son verince Şanlıurfalı taraftarlar sokak ve meydanlarda davul zurna eşliğinde halay çekerek kutlama yaptı.



Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşıya geldi. Müthiş derbide Fenerbahçe, Kruse'nin golüyle 1-0 öne geçse de Galatasaray Donk, Falcao ve Onyekuru'nun golleriyle geri dönmeyi başardı ve sahadan 3-1 galip ayrıldı. Galatasaray, bu galibiyetle 20 yıl sonra Kadıköy'den 3 puanla ayrıldı. Galibiyet sevinci tüm Türkiye'de olduğu gibi Şanlıurfa'da da kutlandı. Taraftarlar, maç sonrası sokak, cadde ve meydanlarda davul-zurna eşliğinde halay çekti. Galibiyet sevinci ile yüzlerce taraftar, araçlarıyla konvoy yaptı.



Taraftarlar, 20 yıl sonra gelen galibiyet ile çok mutlu olduklarını belirtti. - ŞANLIURFA