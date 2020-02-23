Şanlıurfalılar Galatasaray galibiyetini davul-zurna ile kutladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Şanlıurfalılar Galatasaray galibiyetini davul-zurna ile kutladı - Son Dakika Spor

Şanlıurfalılar Galatasaray galibiyetini davul-zurna ile kutladı

22 dakika önce

Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanındaki 20 yıllık galibiyet hasretine son verince Şanlıurfalı taraftarlar sokak ve meydanlarda davul zurna eşliğinde halay çekerek kutlama yaptı.

Şanlıurfalılar Galatasaray galibiyetini davul-zurna ile kutladı, System.String[]

Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanındaki 20 yıllık galibiyet hasretine son verince Şanlıurfalı taraftarlar sokak ve meydanlarda davul zurna eşliğinde halay çekerek kutlama yaptı.


Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşıya geldi. Müthiş derbide Fenerbahçe, Kruse'nin golüyle 1-0 öne geçse de Galatasaray Donk, Falcao ve Onyekuru'nun golleriyle geri dönmeyi başardı ve sahadan 3-1 galip ayrıldı. Galatasaray, bu galibiyetle 20 yıl sonra Kadıköy'den 3 puanla ayrıldı. Galibiyet sevinci tüm Türkiye'de olduğu gibi Şanlıurfa'da da kutlandı. Taraftarlar, maç sonrası sokak, cadde ve meydanlarda davul-zurna eşliğinde halay çekti. Galibiyet sevinci ile yüzlerce taraftar, araçlarıyla konvoy yaptı.


Taraftarlar, 20 yıl sonra gelen galibiyet ile çok mutlu olduklarını belirtti. - ŞANLIURFA

Galatasaray, Fenerbahçe, Falcao, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 10:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ozan Tufan'dan, derbi sonrası Halil Umut Meler'e tepki: Buraya iyi niyetle gelmemiş
Belhanda'dan maç sonu "Ağlama" göndermesi Derbi maçın ardından Fenerbahçeli taraftarlar Samandıra'da takım otobüsüne saldırdı!

Son Dakika Haberleri
21:58 Demet Akalın, kendisine "teyze" diyen Aleyna Tilki'nin annesine yanıt verdi
20:03 Tuba Ünsal, iç çamaşırsız pozlarıyla sosyal medyayı salladı
18:25 Chloe hakkında çıkan aşk iddialarına yaptığı paylaşımla yanıt verdi
13:41 Sanat camiasındaki entrikalardan yoruldum
13:41 Ailece alışverişe çıktılar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2020 23:07:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şanlıurfalılar Galatasaray galibiyetini davul-zurna ile kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]