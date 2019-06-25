Son Dakika Haberleri: Şanlıurfalılar Gap Vadisi tesislerine akın ediyor
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Şanlıurfalılar Gap Vadisi tesislerine akın ediyor

1 saat önce

Şanlıurfa'da sıcaklığın mevsim normalleri üzerinde seyretmesi ile birlikte vatandaşlar hafta sonlarını büyükşehir belediyesinin kentte kazandırdığı GAP Vadisi ve Cumhuriyet Sosyal Tesisleri'nde geçiriyor.

Şanlıurfalılar Gap Vadisi tesislerine akın ediyor, System.String[]
Şanlıurfa'da sıcaklığın mevsim normalleri üzerinde seyretmesi ile birlikte vatandaşlar hafta sonlarını büyükşehir belediyesinin kentte kazandırdığı GAP Vadisi ve Cumhuriyet Sosyal Tesisleri'nde geçiriyor.

Yaz aylarında tatile gitme imkanı bulamayan Şanlıurfalılar, büyükşehir belediyesinin sosyal tesislerinde aileleri ile piknik yapma imkanı buluyor. Türkiye'nin en büyük yeşil alan projesinden biri olan GAP Vadisi içerisinde yer alan Cumhuriyet Sosyal Tesisleri ve GAP Vadisi 3. etaba vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Sosyal tesislerde aileleri ile vakit geçiren vatandaşlar böyle güzel bir alanı şehre kazandırdığı için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:18 Kaynak: İHA
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