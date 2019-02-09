Şanlıurfalılar 'Gazilik' Unvanı Verilişinin Yıldönümü Kutladı
1 saat önce
Gaziantep Şanlıurfalılar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (ŞANLIDER) Antep'e Gazilik unvanı verilişinin 98. Yıldönümü nedeniyle bir araya geldi.
Gaziantep
Şanlıurfalılar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (ŞANLIDER) Antep
'e Gazilik unvanı verilişinin 98. Yıldönümü nedeniyle bir araya geldi.
Özel bir salonda yemekte buluşan dernek üyeleri, Gazilik unvanı verilişinin yıldönümü coşkuyla kutladılar.
Şanlıurfalılar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa İsmet Erdoğan
, Gaziantep'te 400 bine yakın Şanlıurfalı'nın yaşadığını belirterek,"Gaziantep'te 400 bine yakın Şanlıurfa'lı var. Bugün Gaziantep'e Gazilik unvanı verilişinin 98. Yıldönümü nedeniyle toplandık. Gaziantep'te yaşayan Şanlıurfalılar olarak bu anlamlı günü kutluyoruz. Bizin bu şehirde ciddi bir kitlemiz var bu kitle Gaziantep'e önemli hizmetler yapıyor" diye konuştu. - GAZİANTEP
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 01:55 Kaynak: İHA
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