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Şanlıurfalılar güneşli havanın tadını çıkardı - Son Dakika

Şanlıurfalılar güneşli havanın tadını çıkardı

03.02.2022 16:24

Şanlıurfalılar güneşli havanın tadını çıkardıŞANLIURFA Şanlıurfa'da güneşi fırsat bilen vatandaşlar, Balıklıgöl yerleşkesini gezerek güzel havanın tadını çıkardı.

Şanlıurfalılar güneşli havanın tadını çıkardı

ŞANLIURFA Şanlıurfa'da güneşi fırsat bilen vatandaşlar, Balıklıgöl yerleşkesini gezerek güzel havanın tadını çıkardı.

Türkiye'nin birçok ilinde kar yağışı ile birlikte soğuk hava etkili olmaya devam ediyor. Şanlıurfa'da da karlı günlerin ardından güneşli hava etkili oldu. Kentin önemli tarihi ve turistik yerlerinden olan Balıklıgöl'de vatandaşlar, aileleriyle birlikte güneşli havanın tadını çıkardı. Yerleşkeyi gezen vatandaşlar, balıklara yem attı, hatıra fotoğraflarıyla anı ölümsüzleştirdi.

Yurtdışından gelen ve Türkiye'de ailesiyle birlikte Şanlıurfa'yı gezen İbrahim Halil Şahin, "Gerçekten bugün güzel bir gün biz de ailemizle beraber geldik. Balıklara yem attık. Diğer illere göre Şanlıurfa'da tam tersi güzel bir bahar havası var. Buradaki vatandaşlar bizi çok sıcak ve hoş görülü bir şekilde karşıladı" dedi.

Balıklıgöl'ü ziyaret eden vatandaşlardan Murat Çam ise, "Biz ilçeden gezmeye geldik. Şanlıurfa'mızdaki Balıklıgölü görmeye geldik. Hava çok güzel ve biz de tadını çıkarıyoruz" ifadelerini kullandı.

Şanlıurfalılar güneşli havanın tadını çıkardı
Şanlıurfalılar güneşli havanın tadını çıkardı
Şanlıurfalılar güneşli havanın tadını çıkardı

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Balıklıgöl, Şanlıurfa, Türkiye, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şanlıurfalılar güneşli havanın tadını çıkardı - Son Dakika


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