Son Dakika Haberleri: Şanlıurfalılar Harcadıkça Kazanacak

Şanlıurfalılar Harcadıkça Kazanacak

1 saat önce

Ulusal ve uluslararası seçkin marka karmasıyla, herkesin aradığı her şeyi bulabildiği Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Şanlıurfalıları bu kez harcadıkça kazandıracak.

Şanlıurfalılar Harcadıkça Kazanacak, System.String[]
Ulusal ve uluslararası seçkin marka karmasıyla, herkesin aradığı her şeyi bulabildiği Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Şanlıurfalıları bu kez harcadıkça kazandıracak.

Alışveriş imkanlarını kampanyalarla daha cazip hale getiren alışveriş merkezi, ziyaretçilerine yeni bir avantaj daha sunuyor. 14 Ocak Pazartesi günü başlayıp 3 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek kampanyaya katılanlar para yüklü Paramcart Classic sahibi olacak.

Kampanya, AVM'nin mağazalardan yapılan alışverişler için geçerli olacak. Hafta içi günlerde yapılan 200 TL'lik alışverişe 1 adet içinde 20 TL yüklü, 300 TL'lik alışverişe 1 adet içinde 30 TL yüklü, ve hafta sonu 400 TL'lik alışverişe bir adet içinde 40 TL yüklü kartlar verilecek. Kampanyanın ilk 3 bin kişi ile sınırlı olacağı belirtildi.

Kampanyaya, Piazza Club kartı bulunan tüm ziyaretçiler katılabileceği dile getirilirken ücretsiz bir üyelik sistemi olan club kartı olmayanların ise danışma birimine başvurup, form doldurarak bu kartı alabilecekleri öğrenildi.

Kampanya kapsamında, kartlarda yüklü paraların ise sadece AVM'den yapılan alışverişlerde kullanılabileceği bu sürenin ise 28 Şubat 2019 tarihine son bulacağı açıklandı. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 03:04 Kaynak: İHA

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