Üye Girişi
Şanlıurfalılar kar üstünde su yerine karla çiğköfte yoğurdu - Son Dakika

Şanlıurfalılar kar üstünde su yerine karla çiğköfte yoğurdu

20.01.2022 21:53

Şanlıurfalılar kar üstünde su yerine karla çiğköfte yoğurduŞANLIURFA Uzun bir aradan sonra yoğun kar yağışının yaşandığı Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde iki genç arkadaş, kar üstünde su katmadan karla çiğköfte yoğurdu.

Şanlıurfalılar kar üstünde su yerine karla çiğköfte yoğurdu

ŞANLIURFA Uzun bir aradan sonra yoğun kar yağışının yaşandığı Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde iki genç arkadaş, kar üstünde su katmadan karla çiğköfte yoğurdu.

Uzun bir aradan sonra Şanlıurfa'da bu yıl yoğun bir kar yağışı görüldü. İki gün boyunca karın keyfini farklı şekillerde çıkartan Şanlıurfalılar, en sonunda ise karın üzerinde karla çiğköfte yoğurdular. Suriye sınırında yer alan Ceylanpınar'da leğen ile malzemeleri alıp dama çıkan 2 genç, Şanlıurfa'nın vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan çiğköfteyi su yerine kar katarak yoğurdu. Yazın çiğköfteyi buz ile yoğurduklarını söyleyen Salih Ergin, "Ceylanpınar'a kar yağmıyordu. Bu karın sevincini, tadını çıkarttık. Bunu da daha güzel bir şekilde yapalım dedik. Şanlıurfa'nın vazgeçilmez çiğköftesini yazın buz ile kışın kar ile denedik. Çok güzel oluyor, lezzetli. Herkese de tavsiye ederiz" diye konuştu.

Gençler, yaptıkları çiğköftenin tadına bakarak çok güzel olduğunu belirtti.

Şanlıurfalılar kar üstünde su yerine karla çiğköfte yoğurdu
Şanlıurfalılar kar üstünde su yerine karla çiğköfte yoğurdu
Şanlıurfalılar kar üstünde su yerine karla çiğköfte yoğurdu

YORUMLAR
500

Şanlıurfa, kar, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şanlıurfalılar kar üstünde su yerine karla çiğköfte yoğurdu - Son Dakika


Aslan'ın kabusu bitmiyor! Galatasaray, taraftarı önünde Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu Aslan'ın kabusu bitmiyor! Galatasaray, taraftarı önünde Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu         
21:52
Galatasaray tribünlerinden ağır tezahürat yapıldı! Yayıncı kuruluş sesi kısmak zorunda kaldı Galatasaray tribünlerinden ağır tezahürat yapıldı! Yayıncı kuruluş sesi kısmak zorunda kaldı         
21:42
Anma programı için camide toplananlar, hurmayı kestiklerinde karşılarına çıkan Allah yazısına şaşırdılar Anma programı için camide toplananlar, hurmayı kestiklerinde karşılarına çıkan Allah yazısına şaşırdılar         
17:20
Öğrencisini dövdüğü için öğretmenlikten alınan adam, Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memurluk yapacak Öğrencisini dövdüğü için öğretmenlikten alınan adam, Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memurluk yapacak         
16:34
Acımasız paylaşıma tepki devam ediyor! Acı çeken hastayı sosyal medyada paylaştı Acımasız paylaşıma tepki devam ediyor! Acı çeken hastayı sosyal medyada paylaştı         
15:39
Demet Akalın'dan akaryakıt zamlarına tepki: Yeter, biz de insanız Demet Akalın'dan akaryakıt zamlarına tepki: Yeter, biz de insanız         
15:35
Engelli çocuğa yaptıkları yanına kar kalmadı! ''Fakirlik iğrençtir'' diyen öğretmene 3 ay 15 gün hapis cezası verildi Engelli çocuğa yaptıkları yanına kar kalmadı! ''Fakirlik iğrençtir'' diyen öğretmene 3 ay 15 gün hapis cezası verildi         
14:42
Müge Anlı canlı yayında hastalığından bahsetti: Sonucu görseniz bu kadına yayına nasıl çıkıyor dersiniz Müge Anlı canlı yayında hastalığından bahsetti: Sonucu görseniz bu kadına yayına nasıl çıkıyor dersiniz         
14:11
Zincir marketlerin zam komplosunu Rekabet Kurumu Başkanı da onayladı Zincir marketlerin zam komplosunu Rekabet Kurumu Başkanı da onayladı         
12:48
Survivor All Star'daki sürgün adası yeniliği Demet Akalın'ı sinirlendirdi: Zevksiz Survivor All Star'daki sürgün adası yeniliği Demet Akalın'ı sinirlendirdi: Zevksiz         
12:05
Havada tuhaf tepki! Pilot "Mesaim bitti" dedi ve acil iniş yaparak seferi tamamlamayı reddetti Havada tuhaf tepki! Pilot "Mesaim bitti" dedi ve acil iniş yaparak seferi tamamlamayı reddetti         
11:36
BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir         
10:46
Belediye başkanlığından sonra, AK Parti'den de istifa etti! Rasim Arı'nın yeni durağı İYİ Parti olacak Belediye başkanlığından sonra, AK Parti'den de istifa etti! Rasim Arı'nın yeni durağı İYİ Parti olacak         
10:19
İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı! İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı!         
10:19
TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu         
09:25
Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi         
09:04
Biden'dan Putin'e tarihi uyarı: Ukrayna'ya girerseniz oluk oluk kan akar Biden'dan Putin'e tarihi uyarı: Ukrayna'ya girerseniz oluk oluk kan akar         
08:50

Son Dakika Haberleri
21:48 Varlıklarını TL'ye dönüştüren kurumlara vergi istisnası Meclis'te kabul edildi
21:41 Galatasaray tribünlerinden ağır tezahürat yapıldı! Yayıncı kuruluş sesi kısmak zorunda kaldı
21:18 Hadise, Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifini kabul etti
21:14 Öğretmeninin kendisine yaptığını hazmedemedi, 50 yıl sonra yeniden okula gitti
21:14 Luis Campos, Burak Elmas'la birlikte tribünde
21:05 Rüşvet alırken yakalanan Bilecik Belediye Başkanı Danışmanı tutuklandı
21:03 Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı 16 ilimizde okulları tatil etti
21:02 Galatasaray stadında maskeli taraftarlar! Burak Elmas'a Fatih Terim mesajı
20:49 "Abdullah Gül ile sürekli görüşüyoruz" diyen Babacan, adaylık tartışmalarına noktayı koydu
20:35 İran'ın doğal gaz akışını durdurması tüketiciyi etkileyecek mi?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2022 22:00:42. #1.11#
SON DAKİKA: Şanlıurfalılar kar üstünde su yerine karla çiğköfte yoğurdu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement