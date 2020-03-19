Şanlıurfalılar korona virüs tedbirlerine uyuyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfalılar korona virüs tedbirlerine uyuyor - Son Dakika

Şanlıurfalılar korona virüs tedbirlerine uyuyor

7 saat önce

Tüm dünyayı tehdit eden korona virüs salgınına karşı Türkiye genelinde alınan tedbirler kapsamında, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri olarak faaliyet gösteren, vatandaşların yakın mesafede bir arada bulanarak hastalık bulaşma riskini artıracağı değerlendirilen alanların kapalı...

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Tüm dünyayı tehdit eden korona virüs salgınına karşı Türkiye genelinde alınan tedbirler kapsamında, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri olarak faaliyet gösteren, vatandaşların yakın mesafede bir arada bulanarak hastalık bulaşma riskini artıracağı değerlendirilen alanların kapalı tutulması kararının açıklanması üzerine, Şanlıurfa'da birçok işletme tatile girdi.


Taziye evleri, oyun salonları, yüzme havuzları, kütüphaneler ve benzeri umuma açık yerlerin faaliyetlerinin geçici bir süre durdurulması kararıyla birlikte, Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik mekanlarındaki çay bahçeleri, kafeterya ve kahvehane gibi yerler de sandalyelerini topladı.


Günün her saatinde büyük bir insan trafiğinin yaşandığı tarihi Halilürrahman Gölü ve çevresi, korona virüs tedbirleri alındıktan sonra, tarihindeki en sakin günlerini yaşamaya başladı.


İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararların da yıldırım hızıyla hayata geçirildiği kentte, Şanlıurfa Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Sağlık Bakanlığı işbirliğiyle hazırlanan uyarıcı afişler, açık alan reklam panoları ile kurum kuruluşların binalarına asıldı. Halkın yoğun şekilde girip çıktığı kamu binaları ile özel sektöre ait birçok iş yerinde dezenfektan otomatları yerleştirildi.


Okulların tatil edilmesiyle ulaşımda da büyük rahatlığın gözlendiği Şanlıurfa'da, vatandaşların işe gitmek ve zaruri ihtiyaçlarını karşılamak dışında sokağa çıkmadığı gözleniyor. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 05:16 Kaynak: İHA

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