Şanlıurfalılar korona virüsten korunuyor - Son Dakika
Son Dakika Genel Şanlıurfalılar korona virüsten korunuyor - Son Dakika

Şanlıurfalılar korona virüsten korunuyor

6 saat önce

Şanlıurfalılar korona virüsten korunuyor Korona virüsü Türkiye'de ilk vakanın görülmesinin ardından vatandaşlar hastalığa karşı önlemlerini artırdı.

Şanlıurfalılar korona virüsten korunuyor, System.String[]

Şanlıurfalılar korona virüsten korunuyor

ŞANLIURFA - Korona virüsü Türkiye'de ilk vakanın görülmesinin ardından vatandaşlar hastalığa karşı önlemlerini artırdı. Bölgede hava sıcaklığı nedeniyle endişe taşımayan bölge insanı virüs ihtimaline karşı kendi tedbirlerini kendi alıyor.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan yeni tip Korona virüs Türkiye'de de ilk vaka görüldü. Henüz Korona virüsü tedavisi veya aşısı bulunmazken, Şanlıurfalı vatandaşlar salgın hastalığa karşı tedbirlerini aldı. Virüsten korunmak için vatandaşlar öncelik olarak hijyenik temizliğe önem veriyor. Sık sık ellerin yıkanması, antiseptik kolonya veya jel kullanılması, yakın temastan kaçınmak gibi birçok önlem alan vatandaşlar, salgın hastalığın bir an önce yok olması için çare bulunmasını istedi.

"Korona virüsten korunmak için temizlik şart"

Korona virüsten korunmak için temizliğe önem verilmesi gerektiğini belirten vatandaş Hacı Murat Küp, "Korona virüsten korunmak için bol bol ellerinizi yıkıyoruz. Salgın hastalığa karşı tedbirimizi aldık. Öncelik olarak temizliğe dikkat etmeliyiz. Kılık kıyafetimize dikkat ediyoruz. Allah bu hastalığı Türkiye'ye bulaştırmasın. Kalabalık ortamlardan kaçınmamız lazım. Selam verirken tokalaşmıyoruz. Müslüman kardeşlerimiz Balıkgöl'e ziyarete gelmiş, dua ediyorlar" dedi.

Vatandaş Mahmut Öztürk ta, "Korona virüsüne karşı mümkün olduğu kadar tedbirimizi alıyoruz. Her şeyin en iyisini Allah bilir. Her zaman abdestimizi alıyoruz, temizliğimize dikkat ediyoruz. Allah'a şükür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Korona virüsüne karşı tedbir aldığını dile getiren vatandaş Müslüm Sürünler, " Bu hastalığa karşı önlemler alıyoruz. Bir tedbir vardır, birde taktir vardır. Tedbiri almak bizlere mahsustur. Kişisel temizliğe dikkat ediyoruz. Bir müslümanın korona virüsüne yakalanması çok düşük bir ihtimaldir. Müslümanlar günde 3-4 defa abdest alıyor. Korona virüsten korunmak için temizlik şart" ifadelerini kullandı.

"Urfa sıcak bir bölgedir, salgın hastalık gelmez"

Önceden tedbir alarak salgın hastalığın önüne geçilebileceğini aktaran vatandaş Samed Ayıkgöz, "Bizim Korona virüsüyle bir işimiz yok. Urfa isotu zaten her şeyin ilacıdır. İsot zaten her şeye devadır. Urfa'da sıcaklık 25 derecenin altına düşmüyor. Bilim adamları verdiği bilgiye göre sıcaklık 25 derecenin üstünde ise bu hastalık bulaşmıyormuş. Türkiye'de bir vaka görülmüş, Cumhurbaşkanı Erdoğan tedavi edildiğini söyledi. Bizim korkulacak bir şeyimiz yok. Kutsal bir şehirdeyiz. Herkes namazında, işindedir. Tedbirlerimiz alarak bu salgın hastalığa önüne geçebiliriz" diye konuştu.

Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 08:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert'in 3 gün önce hastalıkla dalga geçmesi, sosyal medyada tepki çekti
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" geliştirildi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 02:53:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şanlıurfalılar korona virüsten korunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]