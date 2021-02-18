Şanlıurfalılar Regaip Kandilinde Balıklıgöl'de namaz kıldı - Son Dakika

Gara şehidinin ailesinden yürek yakan açıklama: Açlıktan bir deri bir kemik kalmış, tanıyamadık çocuğumuzu

Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisi, IMDb'deki puanıyla adeta çakıldı

Sağlık Bakanı Koca, geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan 5'er ili açıkladı

Son Dakika: Türkiye'de 18 Şubat günü koronavirüs 83 kişi vefat etti, 7 bin 241 yeni vaka tespit edildi

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kadına ceza yerine öpücük

Şanlıurfalılar Regaip Kandilinde Balıklıgöl'de namaz kıldı

ŞANLIURFA - Üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili için Şanlıurfalılar Balıklıgöl'deki camilere giderek namaz kıldı.

Üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili için Şanlıurfalılar Hazreti İbrahim'in doğup ateşe atıldığına inanılan tarihi Balıklıgöl'e gitti. Balıklıgöl'de bir süre gezen vatandaşlar, ezanın okunmasıyla birlikte Dergah Camisinde namaz kıldı. Sosyal mesafeli olarak kılınan namazın ardından dua edildi.