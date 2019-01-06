Son Dakika Haberleri: Şanlıurfalılar Sarıkamış Şehitleri İçin Yürüdü

Şanlıurfalılar Sarıkamış Şehitleri İçin Yürüdü

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen "Vefakar Gençlik Şühedanın İzinde" programı kapsamında 81 ilde olduğu gibi Şanlıurfa'da da yüzlerce kişinin katılımıyla Sarıkamış Şehitleri için yürüyüş düzenlendi.

Şanlıurfalılar Sarıkamış Şehitleri İçin Yürüdü, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen "Vefakar Gençlik Şühedanın İzinde" programı kapsamında 81 ilde olduğu gibi Şanlıurfa'da da yüzlerce kişinin katılımıyla Sarıkamış Şehitleri için yürüyüş düzenlendi.

Rabia meydanından başlayan yürüyüşe Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Vali Yardımcısı Selami Işık, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Eyyübiye İlçe Müftüsü Adem Dobur, Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İbrahim Halil Alp, Şehit Aileleri Dernek Başkanı Mehmet Yavuz, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Gençler açtıkları 100 metrelik Türk Bayrağıyla yürüyerek "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Vatan sana canım feda" sloganları attı. Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından katılımcılara ise Türk bayrağı ve yağmurluk dağıtıldı. Şehitlik anıtına kadar yapılan kortej yürüyüşü, Kuranı Kerim tilaveti ve Eyyübiye

İlçe Müftüsü Adem Dobur'un yaptığı duanın ardından son buldu. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 01:52 Kaynak: İHA

Eyyübiye, Şanlıurfa, Sarıkamış, Güncel
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