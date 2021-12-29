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Şanlıurfalılar trambüse kavuşuyor - Son Dakika

Şanlıurfalılar trambüse kavuşuyor

29.12.2021 19:03
Şanlıurfalılar trambüse kavuşuyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 21 Nisan'da trambüsün kentte hizmet vereceğini söyledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 21 Nisan'da trambüsün kentte hizmet vereceğini söyledi.

Pandemi döneminde büyük bir tasarruf sağlayarak çalışmalarına hız veren Büyükşehir Belediyesi'nin 2021 yılı faaliyet çalışmaları düzenlenen lansman toplantısı ile kamuoyu ile paylaşıldı. Göreve geldiği günden bu baya yenilikçi bir anlayış ile Şanlıurfalılara hizmet etme noktasında çalışan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ekibi kent merkezi ve kırsal ayrımı yapmadan her ilçeye adil hizmet anlayışıyla hizmet götürdü. Belediye tarafından 2021 yılında yapılan hizmetler "Büyükşehir Büyük Sevda İster" sloganıyla düzenlenen lansman toplantısı ile kamuoyu ile paylaşıldı. Mehmet Akif İnan Konferans salonunda düzenlenen toplantıya, AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Bayuk, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, Meclis Başkanvekili Ahmet Kaytan, meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri, kamu kurum temsilcileri ile yerel ve ulusal basın mensupları katıldı. Lansman toplantısında 2021 yılında yapılan hizmetler görsel olarak ekrana yansıtıldı.

2021 yıl sonu değerlendirme programında konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa'ya hizmet etmenin bir ibadet olduğunu belirterek, "Peygamberler Şehrine ne kadar çok hizmet edersek o kadar mutlu oluyoruz" dedi.

"ŞANLIURFA TRAMBÜS MÜJDESİ"

Konuşması sırasında müjdeleri artarda sıralayan Beyazgül, Şanlıurfalıların merakla beklediği trambüs konusu ile ilgili tarih vererek, ilk trambüsün 21 Nisan'da şehre geleceğini söyledi. Şanlıurfa'nın tarihi çarşılar bölgesinde bulunan Özdiker Pasajı olarak bilinen alan ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Beyazgül, görüşmelerin devam ettiğini belirterek, Şanlıurfalıların tarihi silüeti bozan, tarihi alanların içerisinde bulunan betonarme yapıları istemediklerini ve bu bölge ile ilgili adımlarımızı atacağız" şeklinde konuştu.

Halilürrahman - Eyyüb Peygamber Makamı arasına yapılacak olan Kültür Turizm Yolu'nda kamulaştırma işlemlerinin tamamlandığının altını çizen Başkan Beyazgül, "Yıkımı eksik olan 10 adet yapının da en kısa sürede yıkım işlemleri gerçekleştirilerek uzun yıllardır konuşulan kültür ve turizm yolunu bitiriyoruz" dedi.

Beyazgül, Şanlıurfa'nın trafik yükünün büyük bir bölümünü üstlenen Abide Kavşağında yapılacak projenin ihalesinin yapıldığı müjdesini kamuoyu ile paylaşarak önümüzdeki birkaç gün içerisinde yapım ihalesinin de başlatılacağını açıkladı. Şanlıurfa'da şehir içi toplu taşıma araçlarına 174 adet yeni otobüs ekleneceğini ifade eden Beyazgül, "Şubat ayında satın alma ihalesi yapılarak Şanlıurfa'ya kazandırılacak vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra raylı sistem çalışmalarını başlattık. Ancak Şanlıurfa'nın ulaşım master planı olmadığı için öncelikle master planı yapılması gerekiyordu. Ulaşım master planı ihalesini yaptık. Daha sonra raylı sistemin projesini yapacağız. Onun finansman konularını hallettik şu anda Allah izin verirse biraz zaman alacak Raylı sistemi Allah'ın izniyle Urfa'ya getiriyoruz" dedi.

Şanlıurfa'nın 13 ilçe kırsalında yüzde 90'lara varan bir çalışma yaptıklarının altını çizen Beyazgül, "Kırsal yollarımızda yüzde 90'a varan bir çalışmayı bitirdik. Yüzde 10'luk bir kısım kaldı. Kırsal alanlarımızın, kırsal mahallelerimizin hemen hemen yollarının tamamını bitirmiş bulunmaktayız. Her ilçemize dokunduk, şehrimize dokunduk. Şehrimizin her sorununa el attık. Her bir yerde faaliyetimiz var. Urfa neredeyse bir inşaat alanına döndü. Kadın destek merkezlerimiz cıvıl cıvıl, gençlik merkezlerimiz cıvıl cıvıl, her yerde hareket var, Urfa'da da bereket var. Turizmde İzmir'de Ankara'da İstanbul'da son olarak da Bursa'da tanıtımlarımız yaptık. En yakın komşu ilimizi turizm de ikiye katladık. Turizm de şu anda bir patlama oldu. Otellerimizde boş oda yok. Tam bu çözülmez denilen sorunların üzerine gidiyoruz o sorunu çözüyoruz. Asya Mahallesinde yüksek gerilim hattı altında bulunan evlerin kamulaştırma işlemlerini gerçekleştirerek yıkım işlemlerini tamamladığımız bölgede asfalt serimini de gerçekleştirerek mahallemize yeni bir yol daha kazandırdık. Olur dersek bu iş olur" diye konuştu.

"ŞANLIURFA'NIN İSTİHDAMINA KATKI"

Türkiye'nin 20,4 yaş ortalaması ile en genç nüfusuna sahip olan Şanlıurfa'da gençlerin istihdamına yönelik fabrikalar kurduklarını anlatan Beyazgül, "Şanlıurfa'da istihdam önemli sorunlardan biriydi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak istihdam sorununa da el attık. Organize Sanayi Bölgesinde 6 adet fabrikamızı Şanlıurfa'ya kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Beyazgül son olarak, "Şanlıurfa masal şehri olacak. Tarih şehri olacak. Kültür şehri olacak. Müzik şehri olacak bunun örneklerini artık Türkiye'de görmeye başladık. Çalışıyoruz Şanlıurfa için çalışmaya devam edeceğiz. Sizlerin duası için bizim için çok önemli birlik ve beraberliğimiz çok önemli ufuklara bakmak, yüzümüzü ileriye dönmek bizim için çok önemli işte bu yüzden durmak yok yola devam" ifadelerine yer verdi.

(Bekir Şeyhanlı/İHA)

Şanlıurfalılar trambüse kavuşuyor
Şanlıurfalılar trambüse kavuşuyor
Şanlıurfalılar trambüse kavuşuyor
Şanlıurfalılar trambüse kavuşuyor
Şanlıurfalılar trambüse kavuşuyor

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Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa, Turizm, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şanlıurfalılar trambüse kavuşuyor - Son Dakika


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