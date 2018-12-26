Son Dakika Haberleri: Şanlıurfalılar "Yanımda Kal" Filmini Sevdi

Şanlıurfalılar "Yanımda Kal" Filmini Sevdi

1 saat önce

Aşk ve dram türündeki "Yanımda Kal" filminin başrol oyuncularından Çağlar Ertuğrul, Şanlıurfalı sinemaseverlerle Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezinde buluştu.

Şanlıurfalılar
Aşk ve dram türündeki "Yanımda Kal" filminin başrol oyuncularından Çağlar Ertuğrul, Şanlıurfalı sinemaseverlerle Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezinde buluştu.

Ulusal ve uluslararası marka karmasıyla hesaplı alışveriş imkanı sunmanın yanı sıra müzik, edebiyat ve sinema dünyasının ünlülerini sevenleriyle buluşturmaya devam eden Piazza AVM, bu kez son dönemlerin en çok konuşulan filmlerinden "Yanımda Kal"ın başrol oyuncularından olan Çağlar Ertuğrul'u konuk etti.

Sempatik ve mütevazı kişiliğiyle Şanlıurfalı sevenlerinin gönüllerini fetheden Çağlar Ertuğrul, Cinemaximum Salonundaki özel gösterim öncesinde sinemaseverlerle sohbet etti. Şanlıurfalılar, oynadığı dizi filmlerle de tanınan ekranın sevilen yüzü Çağlar Ertuğrul'u yakından görmek, sohbet etmek ve birlikte fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştılar.

Yaşamı sorgulatan dopdolu bir aşk

Filmde, gerçek aşkı bulunca hayatını sorgulamak zorunda kalan Emir karakterini canlandıran Çağlar Ertuğrul, filmin çekimi sırasında yaşadıkları güzel anıları sevenleriyle paylaştı. Çağlar Ertuğrul, Şanlıurfalılara gösterdikleri yoğun ilgi nedeniyle teşekkür etti.

Senaryosu Çağlar Yurt'a ait, Yönetmenliğini Mustafa Uğur Yağcıoğlu'nun yaptığı, Çağlar Ertuğrul ve Meriç Aral'ın başrolleri paylaştığı film, işkolik bir adam ile sokak şarkıcısı bir kızın dramatik aşk hikayesini konu ediyor. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:11 Kaynak: İHA

Piazza AVM, Edebiyat, Çağlar Ertuğrul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Binali Yıldırım'dan Adaylık ve İstifa Açıklaması: O Konu Benim Dışımda, Konu Kapanmıştır Diye Düşünüyorum Maltepe Belediyesi Çalışanları, Sancaktepe Belediyesi'ne Ait Konteynerleri Alıp, Çankırı'daki Bir İlçeye Hibe Etti

Yeni Yılda Emekliyi 541 TL Zam Bekliyor Raftaki Eldivenleri Takıp Markette Boks Yapan Teyzeler Sosyal Medyayı Salladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 13:26:20. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfalılar "Yanımda Kal" Filmini Sevdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]