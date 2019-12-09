Son Dakika Haberleri: Şanlıurfalılara erken yilbaşi hediyesi
Son Dakika Yaşam Şanlıurfalılara erken yilbaşi hediyesi - Son Dakika

Şanlıurfalılara erken yilbaşi hediyesi

7 saat önce

Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, erken yılbaşı hediyesiyle Şanlıurfalıların yüzünü güldürüyor.

Şanlıurfalılara erken yilbaşi hediyesi, System.String[]

Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, erken yılbaşı hediyesiyle Şanlıurfalıların yüzünü güldürüyor.


Huzurlu, güvenli ve ferah ortamıyla keyif veren ve düzenlediği kampanyalarla da harcadıkça kazandıran Piazza, yeni yıl öncesi avantajlı bir uygulamaya daha imza atıyor. Ziyaretçilerine hem fiziki şartları hem de çok seçenek alışveriş imkanlarıyla ayrıcalıklar sunan, düzenlediği etkinlikler ve kampanyalarla da Şanlıurfalıları sevindirmeye devam ediyor. Yeni yıl alışverişi için tercih eden Şanlıurfalılar, "Yılbaşı Geliyor Piazza Kazandırıyor" sloganıyla düzenlenen kampanya kapsamında, aynı gün içerisinde yapacakları 300 TL ve üzeri alışverişlerini kazanca çevirebiliyor. Bol alternatifli mağaza karmasında, hem kendilerini hem sevdiklerini sevindirmek için yeni yıl alışverişine çıkan Şanlıurfalılar, harcadıkça kazanıyor. 9 Aralık tarihinde başlayan kampanyada AVM ziyaretçileri aynı gün içerisinde yapacakları 300 TL ve üzeri alışverişlerinde anında 30 TL yüklü Param Classic Kart kazanma şansı elde ediyor. 13 Aralık tarihine kadar devam edecek uygulamada, yaptıkları alışverişlerini gösteren fiş ya da faturalarını kampanya noktasındaki görevlilere sunup, AVM' de Club başvuru formunu dolduran ziyaretçiler, 30 TL yüklü Param Classic Kartlarını hemen teslim alabiliyorlar.


Her katılımcının bir günde bir adet kart alabildiği ve sınırlı sayıda katılımcının faydalanabileceği kampanyadan kazanılan hediye TL'ler, AVM içindeki mağazalardan yapılacak alışverişlerde kullanılabilecek. - ŞANLIURFA

Yılbaşı, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya'da el bombalı banka soygunu
500 bin kamu işçisinin ikramiyesi 13 Aralık'ta ödenecek Samsun'da otomobil tırın altına girdi: 1 ölü Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Libya ile yapılan mutabakat Yunanistan'ın elini kolunu bağladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 22:21:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfalılara erken yilbaşi hediyesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]