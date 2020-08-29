Şanlıurfalıların 'acı' telaşı başladı-Tekrar - Son Dakika

Şanlıurfalıların 'acı' telaşı başladı-Tekrar

Şanlıurfalıların 'acı' telaşı başladıTÜRKİYE'nin yemeklik pul biberi ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı Şanlıurfa'da, biber hasadıyla birlikte isot yapımına başlandı.

Şanlıurfalıların 'acı' telaşı başladı TÜRKİYE'nin yemeklik pul biberi ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı Şanlıurfa'da, biber hasadıyla birlikte isot yapımına başlandı. İsot yapımının başlamasıyla Sırrın Mahallesindeki boş araziler ile birçok evin çatısı da kırmızı renge büründü.Şanlıurfa'da her yıl ağustos ayında başlayarak, ekim ayına kadar devam eden pul biber yapımı sezonu başladı. Kent merkezinde birçok aile kendi tarlalarında yetiştirdikleri biberleri çocuklarıyla birlikte evlerinin çatılarında pul bibere dönüştürmek için kolları sıvadı. Geçimini isot yapımıyla sağlayan aileler ise satın aldıkları tonlarca biberi, Sırrın Mahallesi'nde bulunan boş arazilerde isota dönüştürerek, yurt içi ve yurt dışına satıyor.'URFA'NIN SICAĞI, BİBERİN ACISI BİZİ ETKİLİYOR'Sezonun başlamasıyla kentte her evde tatlı bir telaş yaşandığını anlatan isot üreticilerinden TÜRKİYE'nin yemeklik pul biberi ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı Şanlıurfa'da, biber hasadıyla birlikte isot yapımına başlandı. İsot yapımının başlamasıyla Sırrın Mahallesindeki boş araziler ile birçok evin çatısı da kırmızı renge büründü.Şanlıurfa'da her yıl ağustos ayında başlayarak, ekim ayına kadar devam eden pul biber yapımı sezonu başladı. Kent merkezinde birçok aile kendi tarlalarında yetiştirdikleri biberleri çocuklarıyla birlikte evlerinin çatılarında pul bibere dönüştürmek için kolları sıvadı. Geçimini isot yapımıyla sağlayan aileler ise satın aldıkları tonlarca biberi, Sırrın Mahallesi'nde bulunan boş arazilerde isota dönüştürerek, yurt içi ve yurt dışına satıyor.'URFA'NIN SICAĞI, BİBERİN ACISI BİZİ ETKİLİYOR'Sezonun başlamasıyla kentte her evde tatlı bir telaş yaşandığını anlatan isot üreticilerinden İbrahim Bayır , tarlada toplanan biberi hal pazarından satın aldıklarını belirtti. Bayır, tarladan toplanan biberin isota dönüşme sürecini şöyle anlattı: "Sapları ayrılan biberleri makineden geçiriyoruz. Onun ardından biberi güneşin altında kurumaya bırakıyoruz. Birkaç gün içinde biber suyu çekiliyor ve kuruyor. Kuruyan biberleri bu defa kararması için naylon poşetlerin içine koyuyoruz. Orada da bir süre duruyor. Poşetlerin içindeki biberleri yağladıktan sonra çekimini yapıyoruz. Biberin acısı ve Şanlıurfa'nın sıcağı bizi çok etkiliyor. Yaptığımız iş çok zahmetlidir. Günde ortalama 7 ton civarında biber seriyoruz. 3 ay boyunca bu işi sürdüreceğiz. Biber temizlemeyi kadınlara yaptırıyoruz. Sabah erken saatlerde gelen kadınlar biber bitene kadar çalışıyor. Onlara ücreti çuval hesabıyla ödüyoruz. Bir çuval biberi 3,5 TL'ye temizliyorlar. 10 torba temizleyen kadın da var. 30 torba temizleyen kadın da var. 10 kilo biberden 1 kilo pul biber çıkıyor. Pul biberi de 60 ile 70 TL arasında satıyoruz.ö'KORONAVİRÜS BİZİ KÖTÜ ETKİLEDİ' İsot üreticilerinden Ahmet Bayır ise tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle turizm hareketliliğinin azalmasıyla isot satışlarında düşüş olacağını belirterek, "Şanlıurfa isotunu biz daha çok turistlere satıyoruz. Ancak bu sene salgından dolayı kimseye gelemiyor" dedi.



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