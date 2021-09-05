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ŞANLIURFA - Şanlıurfalıların bu "reçeli" ağızları yakıyor - Son Dakika

ŞANLIURFA - Şanlıurfalıların bu "reçeli" ağızları yakıyor

05.09.2021 11:17

Lezzetli yemekleriyle bilinen Şanlıurfa'da, yöre halkı tarafından "isot reçeli" olarak adlandırılan biber salçasının üretimine başlandı.

Lezzetli yemekleriyle bilinen Şanlıurfa'da, yöre halkı tarafından "isot reçeli" olarak adlandırılan biber salçasının üretimine başlandı.

Kentte isot (pul biber) yapım işiyle uğraşan aileler tarafından pazardan alınarak evlere ve bahçelere götürülen kırmızı biberler, yıkanıp saplarından ve çöplerinden arındırılıyor. Makinede parçalanan biberler, hava alması için naylonların üzerinde bir gün bekletiliyor.

Daha sonra toplanan biberler makinede çekildikten sonra, güneş altında bekletilmek üzere havuzlara seriliyor. Hava sıcaklığına göre yaklaşık 3-5 gün güneşte bekletilen çekilmiş biberler, zeytinyağı ile harmanlanarak "isot reçeli"ne dönüşüyor. Genellikle kadınlar tarafından hazırlanan biber salçası, tezgah ve sofralardaki yerini alıyor.

Birçok yemeğe katılarak tüketilen salça, özellikle soğuk kış günlerinde kahvaltılarda içine yumurta kırılarak veya zeytinyağıyla kızartılarak da tercih ediliyor.

Kilosu 40-50 lira arasında satışa sunulan biber salçası, Şanlıurfa dışında ülkenin farklı kentlerinden ve yurt dışından da talep görüyor.

Üreticiler bu sezondan umutlu

Şanlıurfa İsot Üreticileri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Murat Mermer, AA muhabirine, kentte "isot reçeli" olarak bilinen biber salçasının yapımına başladıklarını söyledi.

Bölge ağırlıklı olarak kadınların salça yapımını gerçekleştirdiklerini ve bu sayede aile bütçesine katkı sağladıklarını aktaran Mermer, şöyle konuştu:

"Kırmızı biberler kadınlar tarafından parçalandıktan 1 gün güneşte bekletilir, daha sonra makinede çekilerek güneşte kurutulur. Yaklaşık 3-5 gün içinde güneşte hazır hale gelen reçel ambalajlanarak kentteki esnafa ve Türkiye'nin faklı kentlerine gönderilir. Genelde sabahları kahvaltılarında yağda kızartılarak veya yumurtalı olarak hazırlanıp tüketilir, isteyen yemeklerde de kullanabilir. Son iki yılda salgından dolayı işlerimizde düşüş oldu ama bu sezon iyi olacağını düşünüyoruz. Gelen talepler bizi umutlandırıyor. Kentte bu işi yapan çok sayıda kişi var. İsot ve reçel yapımında çalışan işçisinden esnafına, çiftçisinden pazarcısına kadar çok kişi ekmek parasını kazanıyor."

Yetkililerden kendilerine yer konusunda destek isteyen Mermer, "Sanayileşmek istiyoruz, bu konuda yetkililerden bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Sanayileşme olursa ürünlerimiz daha çok talep görür, dolayısıyla herkes bu işten karlı çıkar." diye konuştu.

Üreticilerden Muhammed Bakır Mermer ise temmuz ayı ortalarında ilk olarak isot yapımına başladıklarını, daha sonra ise biber salçası üretimine de geçtiklerini anlatarak, "İsot reçelinin işlemleri yaklaşık bir hafta sürüyor. İsot reçelini genellikle kentteki esnafa, yurt içi ve yurt dışındaki taleplere göre gönderiyoruz. Salgın dolayısıyla biraz sıkıntılar çektik ama inşallah bu sezon işlerimizin iyi olacağını ümit ediyoruz." diye konuştu.

ŞANLIURFA - Şanlıurfalıların bu reçeli ağızları yakıyor
ŞANLIURFA - Şanlıurfalıların bu reçeli ağızları yakıyor
ŞANLIURFA - Şanlıurfalıların bu reçeli ağızları yakıyor
ŞANLIURFA - Şanlıurfalıların bu reçeli ağızları yakıyor
ŞANLIURFA - Şanlıurfalıların bu reçeli ağızları yakıyor
ŞANLIURFA - Şanlıurfalıların bu reçeli ağızları yakıyor
ŞANLIURFA - Şanlıurfalıların bu reçeli ağızları yakıyor
ŞANLIURFA - Şanlıurfalıların bu reçeli ağızları yakıyor
ŞANLIURFA - Şanlıurfalıların bu reçeli ağızları yakıyor

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA - Şanlıurfalıların bu 'reçeli' ağızları yakıyor - Son Dakika


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