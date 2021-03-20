ŞANLIURFA - Şanlıurfalıların vazgeçemediği tescilli lezzet: Tirit - Son Dakika

Türkiye'nin yemek kültürüyle öne çıkan kentlerin başında gelen Şanlıurfa'da, özellikle soğuk havalarda daha çok tercih edilen tescilli tirit yemeği, kahvaltı sofralarının da vazgeçilmezleri arasında bulunuyor.

Gastronomi alanında önemli lezzetleriyle bilinen Şanlıurfa'da yapımı oldukça zahmetli olan ve bağışıklık sistemini güçlendiren tirit yemeği, genellikle sabah kahvaltılarında tercih edilen önemli lezzetler arasında yer alıyor. Yaklaşık 6-8 saat ateşte pişen kuzu eti, kemik suyu ve lavaş ekmek ile hazırlanan tirit yemeği, müşterilerin isteğine göre yoğurt ve sarımsakla servis ediliyor.

Daha çok serin havalarda tüketilen, özel günlerde, bayramlarda ve düğünlerde misafirlere ikram edilen tirit, salgın dolayısıyla getirilen kısıtlamalardan dolayı sadece paket olarak servis edildiği için beklediği ilgiyi göremedi.

Sağlık Bakanlığınca açıklanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "mavi" kategoride yer alan ve kontrollü normalleşmeyle lokanta ve restoranların yüzde 50 kapasiteyle müşteri kabul etmeye başladığı kentte vatandaşlar, uzun süredir hasret kaldıkları tirit yemeğini tüketmeye başladı.

Restoran işletmecisi Faruk Akbaş, AA muhabirine, Şanlıurfa'ya özgü olan tiritin bölgede yetişen kuzu etinden yapıldığını, bu yemeğin içerisinde şifalı olduğu bilinen safran bitkisinin de konulduğunu anlattı.

Kentlerindeki tiritin farklı bölgelerde yapılanlardan değişik olduğunu aktaran Akbaş, şunları anlattı:

"Şanlıurfa'da tirit yiyen herkes tadının farklı olduğunu söylüyor. Tirit yerinde ve sıcak olarak tüketilmesi gereken bir yemeğimiz. Pandemide getirilen kısıtlamalar dolayısıyla paket olarak evlere servis edebiliyorduk ancak yerinde sıcak olarak yemek gibi olmuyordu. Lokanta ve restoranlarımız tedbirler kapsamında açılınca vatandaşlarımız özlediği bu lezzete kavuşmanın sevincini yaşıyor. Tirit yemeğimiz Şanlıurfa'ya ait yöresel bir yemek olduğu tescillenmiştir. Türkiye'deki tüm vatandaşlarımızı gastronomi kentimize tirit yemeye davet ediyoruz."

Lokantacı İdris Çiftçi ise salgından dolayı müşterilerin tirit yemeye ara verdiğini belirterek "Kontrollü normalleşmeyle birlikte misafirlerimiz tescilli tiritimizi yemek için lokanta ve restoranlara gelmeye başladı. Tirit, özellikle serin havalarda ve sabah saat 06.00-12.00 arasında fazlaca tüketiliyor. Tiriti bilmeyen misafirlerimize tavsiye ediyoruz ve yedikten sonra çok lezzetli olduğunu ve beğendiklerini söylüyorlar." diye konuştu.

Müşterilerden Bekir Türkoğlu ise kontrollü normalleşmeyle beraber ilk olarak kente özgü tirit yemek için restorana gittiklerini dile getirerek, "Şanlıurfa'ya özgü bir yemek olan tiritin farklı bir tat ve lezzeti var. Herkesi Şanlıurfa'ya tirit yemeye davet ediyoruz." şeklinde konuştu.