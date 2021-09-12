Şanlıurfaspor: 0-0

STAT: Yeni Eskişehir

Eskişehirsporlu taraftarlar pandemi nedeniyle uzun süre sonra ilk kez tribünlerdeki yerini aldı. Karşılaşma öncesi, özel güvenlik görevlileri stada girecek olan taraftarların aşı kartı kontrollerini yaptı. Stadyum kapasitesinin yarısı kadar seyirci alınan karşılaşmayı yaklaşık 5 bin taraftar izledi.