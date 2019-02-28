Şanlıurfaspor'a Haciz Şoku
2 saat önce
TFF 2. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'a Bolu'da yaptığı kamp masraflarını ödemediği gerekçesiyle haciz geldi.
TFF 2. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'a Bolu'da yaptığı kamp masraflarını ödemediği gerekçesiyle haciz geldi.
GAP Vadisi Tesisleri'ne gelen icra memurları, sezon öncesi Bolu'daki kamp tesislerine ödenmeyen 300 bin lira borç için kulübe haciz işlemine başladı.
Bu sırada polis ekiplerinin kulüpte önlem aldıkları gözlendi.
İcra memurlarının tesislerdeki haciz işlemleri devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 04:26 Kaynak: AA
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