Son Dakika Haberleri: Şanlıurfaspor'a Haciz Şoku

Şanlıurfaspor'a Haciz Şoku

2 saat önce

TFF 2. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'a Bolu'da yaptığı kamp masraflarını ödemediği gerekçesiyle haciz geldi.

Şanlıurfaspor'a Haciz Şoku, System.String[]
TFF 2. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'a Bolu'da yaptığı kamp masraflarını ödemediği gerekçesiyle haciz geldi.

GAP Vadisi Tesisleri'ne gelen icra memurları, sezon öncesi Bolu'daki kamp tesislerine ödenmeyen 300 bin lira borç için kulübe haciz işlemine başladı.

Bu sırada polis ekiplerinin kulüpte önlem aldıkları gözlendi.

İcra memurlarının tesislerdeki haciz işlemleri devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 04:26 Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Bolu, Şanlıurfaspor, Yenikadinda Gösterme, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş Yönetimi, Şenol Güneş İçin TFF'den 2 Milyon Euro İsteyecek Milli Takımın Yeni Teknik Direktörü Şenol Güneş Oldu

TFF Başkanı Yıldırım Demirören İstifa Etti Beşiktaşlı Taraftarlar, Milli Takım ile Anlaşan Şenol Güneş'e Tepki Gösterdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 18:41:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfaspor'a Haciz Şoku
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]