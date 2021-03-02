Şanlıurfaspor'a hoca dayanmıyor! 24 maçta 5 farklı teknik direktör görev aldı

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta boy gösteren Şanlıurfaspor, zor günler geçiriyor. 2020/21 sezonu başında transfer yasağını kaldıran Güneydoğu temsilcisi, istediği sonuçları bir türlü alamadı. 24 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik, 15 mağlubiyet alarak son sırada yer alan Şanlıurfaspor'da en dikkat çeken olay ise yaşanan teknik direktör değişiklikleri oldu.

1,5 AY TAKIMIN BAŞINDA KALABİLDİ

Şanlıurfaspor efsane kalecisi ve kaptanı teknik direktör Mutlu Yılmaz'la sezona giren Yeşil Sarılı ekip, aslen Urfalı olan 59 yaşındaki hocayla 4 maç sonra yollarını ayırdı. 1.5 ay takımın başında kalan Yılmaz'ın yerine tecrübeli isim Kemal Kılıç geldi. Mutlu Yılmaz yönetimindeki Urfaspor, 4 maçtan 3 mağlubiyet, 1 beraberlik çıkardı.

3 MAÇ GÖREVDE KALDI

24Erzincanspor'u 2. Lig'e çıkaran Kemal Kılıç, büyük ümitlerle geldiği Şanlıurfaspor'da 4 maça çıkabildi. İlk maçında eski takımı 24Erzincanspor'a kaybeden Urfaspor, Hekimoğlu ve Uşakspor'a da mağlup olunca Kılıç'ın Urfa macerası 3 maç sürdü.

SEZONUN İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Yönetim, Tolga Doğantez'e takımı emanet ederken tecrübeli isim ilk maçında Hacettepe'yi 1-0 mağlup etti ve sezonun ilk galibiyeti 8. haftada geldi. Ardından 4 maçta alınan 3 mağlubiyet, 1 beraberlik sonrası Doğantez'le de yollar ayrıldı.

GALİBİYET ALAMADI

Ekim ayında Hekimoğlu Trabzon'dan ayrılan Alper Avcı, Şanlıurfaspor'un 4. hocası oldu. İlk maçında ligin en iddialı takımı Manisa FK'ya kaybeden Avcı'nın da meslektaşları gibi takımdaki görevi kısa sürdü. 6 maçta 3 mağlubiyet, 3 beraberlik çıkaran Avcı ile yollar ayrıldı.

3 GALİBİYET ALMASI YETMEDİ

Geçtiğimiz sezon Turgutluspor'la 2. Lig'e çıkan Cüneyt Biçer, Şanlıurfaspor'un başına geçti. Göreve Ankara Demir mağlubiyetiyle başlayan Biçer, ardından 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Sancaktepe, Amedspor ve Kahramanmaraşspor'u mağlup eden Şanlıurfaspor, 24Erzincanspor ve Hekimoğlu Trabzon'a kaybedince faturan Cüneyt Biçer'e kesildi.

YENİ HOCA ADAYI GÜRSES KILIÇ

24 haftası geride kalan Misli.com 2. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren, 3 puan silme cezası nedeniyle 14 puanı bulunan Şanlıurfaspor, 5 tecrübeli teknik adamla çalıştı. En uzun görev alan isim ise erteleme maçlarıyla beraber 8 müsabaka ile Cüneyt Biçer oldu. Güneydoğu ekibinin yeni hocasının ise Gürses Kılıç olduğu gelen haberler arasında.

(FANATİK)