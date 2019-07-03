Şanlıurfaspor'a yapılabilecek mali destek istişare edildi
38 dakika önce
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, dün Şanlıurfaspor yeni kulüp başkani Mehmet Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabulünün ardından, bugün de büyükşehir belediye başkani, merkez ilçe belediye başkanlari, stk başkanlari ve kulüp yöneticilerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdi.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 06:34 Kaynak: İHA
Valisi Abdullah Erin
, dün Şanlıurfaspor
yeni kulüp başkani Mehmet Yılmaz
ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabulünün ardından, bugün de büyükşehir belediye başkani, merkez ilçe belediye başkanlari, stk başkanlari ve kulüp yöneticilerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Şanlıurfaspor'a yapılabilecek mali destek görüşüldü.
Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül
, Eyyübiye
Belediye Başkanı Mehmet Kuş
, Haliliye
Belediye Başkanı Mehmet Ekinci
, Karaköprü
Belediye Başkanı Metin Baydilli
, Fırıncılar Odası Başkanı Mehmet Karaatlı
ile Şanlıurfa Spor Kulübü Başkanı Mehmet Yılmaz katıldı.
Kulübün mali durumunun görüşüldüğü toplantıda, kamu kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının kulübe yapabileceği destek istişare edildi. - ŞANLIURFA
Haziran ayında son 48 yılın sıcaklık rekoru kırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün haksızlık karşısında susmayan bir Türkiye var
JP Morgan, Türkiye için yıl sonu enflasyon tahminini düşürdü
CHP Sözcüsü Faik Öztrak: TÜİK marketleri arayıp indirim istiyor