Son Dakika Haberleri: Şanlıurfaspor - Bandırmaspor Baltok: 3-0

Şanlıurfaspor - Bandırmaspor Baltok: 3-0

19 dakika önce

STAT: 11 NisanHAKEMLER: Hasan Avcı, Fatih Söyler, Uğur ÖnayŞANLIURFASPOR : Ömer – Samet, Aykut, Harun, Oğuzhan, Can, Halil İbrahim Tuna (Dk. 80 Feridun), Ömer (Dk. 75 Benhur), Deniz Çevik, Emre, Fevzi (Dk. 68 Halil Köçer)BANDIRMASPOR BALTOK: Zülküf – Adem, Samet, Üstün, Mete, Fatih (Dk.

Şanlıurfaspor - Bandırmaspor Baltok: 3-0, System.String[]


STAT: 11 Nisan

HAKEMLER: Hasan Avcı, Fatih Söyler, Uğur Önay

ŞANLIURFASPOR : Ömer – Samet, Aykut, Harun, Oğuzhan, Can, Halil İbrahim Tuna (Dk. 80 Feridun), Ömer (Dk. 75 Benhur), Deniz Çevik, Emre, Fevzi (Dk. 68 Halil Köçer)

BANDIRMASPOR BALTOK: Zülküf – Adem, Samet, Üstün, Mete, Fatih (Dk. 64 Mustafa), Mehmet Yeniler, Taner, Deniz Ataç (Dk. 46 Mehmet Gürkan Öztürk), Batuhan, Hakan  

GOLLER: Dk.7 Ömer, Dk.71 Samet. Dk.83 Can(penaltı) (Şanlıurfaspor)

SARI KARTLAR: Zülküf (Bandırmaspor Baltok)

KIRMIZI KART: Dk.77 Mehmet Yeniler (Bandırmaspor BALTOK)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup 27'nci hafta maçında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Bandırmaspor Baltok'u 3-0 mağlup etti.   

MAÇTAN DAKİKALAR

7'nci dakikada Emre'nin pasıyla sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Ömer, güzel bir vuruşa topu ağlara gönderdi: 1-0

71'inci dakikada Ömer'in kullandığı korner atışında topa yükselerek kafayla vuran Samet, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0

83'üncü dakikada ceza alanında karambolde top Hakan'ın eline çarptı, hakem penaltı noktasını gösterdi. Can, güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-0

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 04:29 Kaynak: DHA

Hasan Avcı, Şanlıurfaspor, Spor
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