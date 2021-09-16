Şanlıurfaspor cephesinden Eskişehirspor tribünlerine övgü

Şanlıurfa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Adnan Yükselir, Eskişehirspor- Şanlıurfaspor maçı sonrası katıldığı bir televizyon programında, 90 dakika boyunca takımını yoğun şekilde destekleyen Eskişehirspor taraftarlarına övgülerde bulundu.

Geçtiğimiz Cumartesi günü Eskişehir'de oynanan Eskişehirspor-Şanlıurfaspor maçına taraftarın ilgisi yoğun olmuştu. Şanlıurfa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Adnan Yükselir, konuk olduğu Şanlıurfa'nın yerel bir televizyon kanalında yayınlanan spor programında Eskişehirspor taraftarına övgüler yağdırdı, şaşkınlığını ifade etti.

"90 dakika boyunca bir insan susmaz mı?"

Golsüz eşitlikle sonuçlanan müsabakayı tribünden takip ettiğini belirten Başkan Adnan Yükselir, Eskişehirsporlu taraftarlar karşısında etkilendiğini dile getirdi. Tecrübeli isimlerden kurulu kadroya sahip olan Şanlıurfaspor'un, kadrosu gençlerden oluşan Eskişehirspor'u normal şartlarda yenebileceğini belirten Yükselir, taraftarın takımı ateşlemesiyle maçta galip gelemediklerini söyledi. Başkan Adnan Yükselir programda, "Ben daha böyle bir taraftar görmedim. Biz maça gittik, dedim ki, 'Hiçbir şeyi kalmamış, gençlerden kurulu bir takımı kim seyreder ki?' dedim. Biz stada zor girdik. Bir de herkes özellikle bilet alıp giriyor. Yanımdaki EASKF (Eskişehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu) Başkanına döndüm dedim ki, 'Bunlar bedavaya mı giriyor da bu kadar kalabalık?' o da dedi ki 'Onlar sırf yardım için giderler bilet alırlar.' Ama 90 dakika boyunca bir insan susmaz mı? Gençleri ayakta tutan bence o taraftardı. Eğer maç seyircisiz olsaydı biz 5 golden aşağı atmazdık. Yani adam(futbolcu) bırakacakken o taraftar müthiş bir uğultu, bir gürültü yani 90 dakika boyunca bunları ayakta tutan onlardı. Onlar da var gücüyle mücadele ettiler. Bozdular yani, çok üstün mücadele ettiler" diyerek taraftarın etkisinden bahsetti. Ayrıca Başkan Adnan Yükselir, Eskişehirspor'un borçlarından kurtulup eski günlerine dönmesi yönünde temennide bulundu.

"Adnan Yükselir ve Şanlıurfa camiasına teşekkür ediyoruz"

Eskişehirspor'un Nefer adını taşıyan önemli tribün gurubunun basın sorumlusu Ahmet Özlem ise, Şanlıurfa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Adnan Yükselir'e sarf ettiği sözlerden dolayı teşekkür etti. Ahmet Özlem konuyla alakalı, "Şanlıurfa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Adnan Yükselir'in cümlelerini gurur duyarak dinledik. Eskişehir'e deplasmana gelen misafirlerimizin çoğu bu konudan şikayetçiyken, Adnan Yükselir'in kibre kapılmadan hakkımızda bu tür cümleler kurması bizleri onurlandırdı. Kendisine Nefer tribünü olarak ayrıca teşekkür ediyoruz. Bazı camialar parayla, bazı camialar ise inançla başarıyı yakalar. Eskişehirspor camiası olarak bu sene "Biz olacağız" sloganıyla çok iyi bir başlangıç yaptık. Tribün gücümüzle de başarıya ulaşacağız. Eskişehir'e deplasmana gelen misafirlerimiz bu tribün baskısına hazır olsunlar. Adnan Yükselir ve Şanlıurfa camiasına teşekkür ediyoruz. Onlara da Nefer tribünü olarak başarılar diliyoruz" diyerek duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - ESKİŞEHİR